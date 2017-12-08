Комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб открылся в Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» создал на своей территории комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб. калибра 500 кг. Снаряжение боеприпасов будет осуществляться методом заливки. Такой комплекс построен в России впервые и его уникальность заключается в полной автоматизации технологического процесса с выводом людей из опасных зон.

Создание комплекса началось в июне 2016 года, предприятие затратило на это 534 млн рублей собственных средств.

В состав комплекса входит 6 отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тыс кв м.

Проект реализован на существующих недостроенных и законсервированных с 1980 года производственных мощностях с использованием всей заводской инфраструктуры, что позволило реализовать его с минимальными инвестициями.

«За последние два года серьезно был использован объем газовых авиационных бомб в сирийской компании и сегодня это производство актуально с точки зрения обеспечения запасов вооруженных сил РФ», — отметили на открытии.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — единственный в России производитель октогена, гексогена. Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Завод также является базовым предприятием боеприпасной отрасли страны.