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Производство

Комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб открылся в Нижегородской области

  •  © i9.vgoroden.ru

В Дзержинске Нижегородской области ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» создал на своей территории комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб. калибра 500 кг. Снаряжение боеприпасов будет осуществляться методом заливки. Такой комплекс построен в России впервые и его уникальность заключается в полной автоматизации технологического процесса с выводом людей из опасных зон.

Создание комплекса началось в июне 2016 года, предприятие затратило на это 534 млн рублей собственных средств.

В состав комплекса входит 6 отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тыс кв м.

  •  © is.vgoroden.ru

Проект реализован на существующих недостроенных и законсервированных с 1980 года производственных мощностях с использованием всей заводской инфраструктуры, что позволило реализовать его с минимальными инвестициями.

«За последние два года серьезно был использован объем газовых авиационных бомб в сирийской компании и сегодня это производство актуально с точки зрения обеспечения запасов вооруженных сил РФ», — отметили на открытии.

  •  © it.vgoroden.ru

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — единственный в России производитель октогена, гексогена. Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Завод также является базовым предприятием боеприпасной отрасли страны.

  •  © i9.vgoroden.ru
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=468707

Нижегородская область, производство боеприпасов
  • Byvalnyi Byvalnyi
    08.12.1719:01:47

    Надо пополнять запасы, в Сирии здорово потратились   

    Давным-давно был я на приеме у директора этого завода, надо было подписать кое-какую бумагу.

    Вхожу, вижу длинный-длинный вытянутый кабинет и где-то в самом конце за огромным дубовым столом сидит старичок, видимо еще назначенный тов.Сталиным.

    Долго иду к столу по ковровой дорожке. Опытный директор на лице моем читает удивление и спрашивает: «Что Вас, молодой человек, так удивило?"

    — Да вот иду как Гагарин к Хрущеву, аж дрожь в коленках. Какой в том смысл, что такой длинный кабинет?

    — А это специально сделано, — юморит старый директор, — посетитель долго-долго идет и в подавленных чувствах забывает, зачем пришел. Подходит ко мне, благодарит и возвращается восвояси.

    #984755
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