Электрический Volgabus «Ситиритм». Новая генерация



Москва, Volgabus СитиРитм-12ELF № Н 110 РО 33; Москва — Электробусы

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На сегодняшний день Volgabus уже передал в опытную эксплуатацию несколько городских электробусов — 12-метровых городских «Ситиритмов» с электрическим двигателем. Но машина, показанная в Москве, выглядит совсем по-иному! Стильные обводы кузова, совсем другие передняя и задняя маски, ночная подсветка по периметру облицовки передка.

Важно, что Volgabus не пошел по пути, к которому сегодня склоняются другие действующие в стране производители общественного транспорта, электробусы которых снабжены пантографом для быстрой подзарядки на конечных остановках, что позволяет ограничить запас хода в 70 — 80 км, значительно сократив количество аккумуляторных батарей на борту. Этим убивается сразу два зайца: уменьшается снаряженная масса (большинство электробусов сейчас перетяжеленны) и снижается общая стоимость машины (это важно, поскольку электробусы пока значительно дороже автобусов).



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© st-kt.ru

Разработанный компанией Volgabus «Ситиритм 12ЕLF» обладает куда большим запасом хода: 300 км без включения климатической системы и 200 км при ее интенсивной работе. То есть здесь упор сделан на ночную подзарядку: вечером подключил электробус к розетке, утром выдернул штепсель, и без проблем работай весь день! Потому что, как выяснилось, большинство российских ПАТП, которым рано или поздно предстоит заменить свой автобусный парк на электробусы, настроены именно на такой режим их работы!



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© st-kt.ru

Кстати, климат-система работает от тяговых батарей — будущий владелец полностью избавлен от приобретения солярки, на которой с целью экономии заряда аккумуляторов работают отопители ряда электробусов других марок. А значит, он избавлен от лишних трат, от дополнительной бухгалтерии и от нередко встречающегося воровства горючего. Главное, чтобы полностью электрическая климат-система на практике оказалась достаточно эффективной на фоне привычных в стране морозов. Впрочем, эксплуатация покажет.



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© st-kt.ru



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© st-kt.ru

Ещё одна важная техническая особенность «Ситиритм 12ЕLF»: электродвигатель здесь расположен не в ступицах ведущих колес, как делают многие из конкурентов, а по-автобусному, то есть в заднем свесе. Это позволило избавиться от приобретения дорогущего, безусловно импортного тягового моста портального типа. Здесь мост тоже портальный, но из-за отсутствия электродвигателей он проще, а потому дешевле. Привод на его редуктор от электродвигателя — посредством обычного карданного вала. Кроме того, классическое расположение двигателя позволяет предельно унифицировать электробус с моделями семейства «Ситиритм 12», оснащенными двигателями внутреннего сгорания — у них сделана одинаковая моторная шахта.

Кстати, у электробуса в этой шахте помимо двигателя удалось удачно разместить его преобразователь, коммутационные коробки, пакет батарей, преобразователь компрессора и ресиверы контура подвески.



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© st-kt.ru

Хотя у «Ситиритм 12ЕLF» из-за увеличенного запаса хода значительно вырос объем аккумуляторных батарей, хотя основная их часть расположена внизу кузова, компоновщикам все же удалось соблюсти полную низкопольность салона. Ступенек нет ни в одном из трех дверных проемов! По ощущениям, простора здесь даже больше, чем у обычных низкопольных автобусов.



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© st-kt.ru

В центральной части салона — внушительных размеров накопительная площадка. В час-пик здесь не будет тесно.



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© st-kt.ru

Блоки аккумуляторов, от которых питается электродвигатель, спрятаны в выступающих подиумах, на которых размещены сиденья. Причем, сиденья значительно отодвинуты друг от друга — нет ни одного, усевшись на которое пассажир ощутил бы тесноту в ногах. Интересно, что в самом «хвосте» салона, сбоку от моторной шахты, расположено непривычное в наших автобусах полуторное сиденье. В Европе его называют «биг мама», то есть сиденье для особо полных людей. Все установленные в электробусе сиденья, кстати, пластиковые, но с симпатичными матерчатыми вставками. В верхнюю часть их спинок встроены удобные рукоятки, чтобы тем, кто едет стоя, было удобно держаться за них во время движения.



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© st-kt.ru

Рабочее место водителя: панель приборов словно охватывает его с двух сторон. Приборный щиток сделан жидкокристаллическим — шкалы приборов загораются с поворотом ключа зажигания!