Специалисты ЦАГИ успешно завершили испытания композитного крыла МС-21

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МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Испытательного центра Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) успешно завершили этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла для разрабатываемого самолета МС-21-300. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В результате испытаний подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас прочности по отношению к проектным нагрузкам, что позволит обеспечить безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета.

Как ранее сообщал вице-президент корпорации «Иркут» (выпускает МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев, первая публичная презентация новейшего российского самолета МС-21 может пройти в середине 2018 года. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что МС-21 будет представлен на одной из крупных авиавыставок в первой половине 2018 года.

В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки лайнера запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства — на 2019 год.

МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400, вмещающей до 250 человек.