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Видеоблог

Таманскую часть моста в Крым соединили с фарватерной аркой

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/amMkBblcm48

Фарватерную арку соединили с первой осью автодорожной части моста через Керченский пролив со стороны Кубани.

В конце декабря строители планируют выполнить аналогичные работы на последнем морском участке — от фарватера до керченского берега.

В целом длина «нити» металлоконструкций на участке между островом Тузла и фарватером превышает два километра, она протянута между 33 опорами. Ее общая масса — около 20 тысяч тонн.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nSfAkoEIHJ4

 https://twitter.com/Kryms...status/940912271223676928 

https://rg.ru/2017/12/13/reg-ufo/video-tamanskuiu-chast-mosta-v-krym-soedinili-s-farvaternoj-arkoj.html

Крым, Крымский мост
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