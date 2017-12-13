Таманскую часть моста в Крым соединили с фарватерной аркой

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/amMkBblcm48

Фарватерную арку соединили с первой осью автодорожной части моста через Керченский пролив со стороны Кубани.

В конце декабря строители планируют выполнить аналогичные работы на последнем морском участке — от фарватера до керченского берега.

В целом длина «нити» металлоконструкций на участке между островом Тузла и фарватером превышает два километра, она протянута между 33 опорами. Ее общая масса — около 20 тысяч тонн.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nSfAkoEIHJ4

https://twitter.com/Kryms...status/940912271223676928