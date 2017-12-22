«Технодинамика» развивает импортозамещение в авиастроении

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Холдинг «Технодинамика» ведет 63 работы в области замещения иностранных комплектующих при производстве военных образцов: 43 из них уже выполнены, восемь будут завершены в этом году, остальные — в следующем. Об этом в интервью «Известиям » рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

По словам Игоря Насенкова, холдинг успешно развивает импортозамещение как в военной сфере, так и по гражданскому направлению. «Я бы разделил эту тему на две части. Во-первых, это импортозамещение по военным образцам, в том числе замена продукции, которая производилась на украинских предприятиях. Во-вторых, импортозамещение по гражданскому направлению — там, где мы видим новые рынки и возможность увеличения объемов присутствия», — отметил он.

В области замещения иностранных комплектующих при производстве военных образцов холдингу заданы 63 работы, 43 из которых уже выполнены, восемь будут завершены в текущем году, а остальные — в 2018 году.

При импортозамещении мы стремимся не повторять устаревшие технологии. Работаем над тем, чтобы предложить клиентам новый качественный продукт.

Игорь Насенков подчеркнул, что предприятия «Технодинамики», в частности, смогли оперативно освоить производство агрегатов гидравлической и топливной систем, которые ранее производились зарубежными компаниями. «Мы в короткий период пополнили свой портфель целыми линейками отечественных разработок», — добавил он.

Холдинг также продолжает развивать импортозамещение в гражданском сегменте. «Мы видим перспективы нашего участия в производстве самолетов SSJ-100 и МС-21. Сегодня здесь крайне мало отечественных комплектующих. К примеру, мы уже выиграли конкурс на разработку и серийную поставку систем противопожарной защиты для SSJ-100», — сообщил Игорь Насенков.

Кроме того, «Технодинамика» начала производить компоненты для шасси совместно с компанией Safran Landing Systems, а также планирует работы над системами кондиционирования воздуха.

«Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя предприятия, расположенные по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России.