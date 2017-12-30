Агропромышленный комплекс в 4 квартале 2017 года

Сельскохозяйственный сектор продолжает оставаться одним из локомотивов российской экономики. За 11 месяцев 2017 года прирост производства в нём составил 2,5%.

В этом году установлен абсолютный рекорд по сбору зерновых (РСФСР, Россия в новейшей истории). На 25 декабря намолочено 140,5 млн. тонн зерна, более чем на 10% выросла урожайность зерновых культур (30,5 ц/га против с 27,4 ц/га в 2016 году).

В этом году выросло производства мяса, молока (впервые за 5 лет), яиц, овощей, сои, ячменя, рапса.

Резко вырос экспорт российской продукции сельского хозяйства (до суммы, эквивалентной 20 млрд долл.)

Обзор за 4 квартал 2017 года включает 19 предприятий с инвестициями более 1 млрд. рублей в каждое, а также 12 предприятий с вложениями от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей, всего 32 предприятия (в 4 квартале 2016 года — 26). Общий объём капиталовложений можно оценить в 53 млрд. рублей (в 4 квартале 2016 года около 49 млрд. рублей).

В течение октября — ноября этого года в России введены в эксплуатацию 6 животноводческих комплексов, 4 птицеводческих комплекса и цеха, 4 свиноводческих комплексов, 1 комплекс по производству крольчатины, 2 мясоперерабатывающих завода, 7 очередей тепличных комплексов, ферма по выращиванию грибов, 5 заводов и цехов по переработке зерна, семенноводческий центр, цех по производству сыров.

Животноводство

1. 3 октября в Нижнетавдинском районе Тюменской области сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 23 тыс. голов. Завоз поголовья на готовую площадку начался в ноябре. Его производственная мощность — 4 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Запуск свинокомплекса «Тюменский» позволит создать не менее 183 рабочих мест. Инвестор «Сибирская аграрная группа» вложил в предприятие более 1,2 млрд. рублей.





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2. 11 октября Группой компаний «РУСКОМ» реализован проект производства по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год в Юргинском районе Тюменской области. Комплекс построен рядом с Новой Деревней и занимает более 300 гектаров. На 4 площадках — 36 птичников, в них будет выращиваться не менее 270 тысяч голов птицы. Убой и переработка птицы будет производиться в г. Заводоуковске, сегодня здесь открылось специализированное передприятие. Общий объём инвестиций в проект превышает 2,2 млрд. рублей. Постоянную работу на новых объектах получат более 500 жителей области.

3. В Брянской области открылся новый комплекс по производству крольчатины. Инвестор уже вложил в хозяйство более 600 миллионов рублей, а вторая очередь, которая уже строится, потянет еще на 1 миллиард.

4. 17 октября единственный на Сахалине производитель куриного яйца компания «Островная» запустила новый птичник на 40 тыс. кур-несушек с ежегодной производительностью 12 млн. яиц. Цех стал вторым, введенным в этом году, ранее компания уже запустила птичник на 80 тыс. кур. Ввод двух новых цехов яичного направления позволит уже в следующем году произвести на Сахалине 120 млн. штук яиц, полностью обеспечив потребности жителей острова.

5. 25 октября в Вологодском районе Вологодской области состоялась церемония открытия первой очереди животноводческого комплекса сельхозпредприятия «Заря». Она рассчитана на 800 голов. Общая стоимость проекта — около 1 млрд. рублей.

6. 7 ноября компания «Эко-Нива» открыла в Ферзиковском районе Калужской области крупный животноводческий комплекс «Калужская нива» на 2800 голов КРС.

В сутки на ферме будет производиться около 65 тонн молока. На ферме создано 90 рабочих мест. Ферму в д Аристово построили за 7 месяцев. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб. План надоев — 23 тыс. тонн молока в год (+8% к ежегодным объемам производства молока в регионе). «Калужская Нива» также построит молочный комплекс на аналогичное поголовье и в д. Сугоново Калужской области. Сегодня состоялась церемония закладки первого камня в строительство этого животноводческого комплекса на 2800 голов.

7. 11 ноября состоялось открытие третьей очереди мясоперерабатывающего завода «Промагро» в г. Старый Оскол Белгородской области.

Новое производство разместилось на площади 6 тысяч м2, и включает в себя цех глубокой переработки свинины мощностью 240 голов в час, линию упаковки и склад готовой продукции. На трёх новых производственных участках в одну смену будут работать 145 человек. Инвестиции в третью очередь составили более 1 млрд. рублей.

8-9. Два свинокомплекса запущены в эксплуатацию в Борисовском районе Белгородской области. «Агро-Белогорье» продолжает масштабную эпопею по запуска комплекса из 5 мощных свинокомплексов.

Полная комплектация 5 новых комплексов позволит увеличить общий годовой объём производства свинины на предприятиях группы компаний со 165 до 220 тыс. тонн.

Общая инвестиционная стоимость проекта — 9,7 млрд. рублей. Его реализация позволила создать 930 рабочих мест.

10. В Маслянинском районе Новосибирской области 18 ноября состоялось открытие новых объектов Пеньковского животноводческого комплекса УК ООО «ЭкоНива АПК Холдинг». Компания построила 5 новых корпусов с доильным залом на 72 места, что позволит увеличить поголовье крупнорогатого скота с 1 800 до 5 000 голов, которые будут давать 150 тонн молока в сутки. А количество сопутствующего ремонтного молодняка довести до 10000 голов. Общая сумма инвестиций по проекту составляет около 3 млрд. рублей.

11. 19 ноября «Калининградская мясная компания», которая входит в АПХ «Мираторг», сообщает о заселении 800 голов КРС на первую специализированную ферму доращивания бычков абердин-ангусской мясной породы в Калининградской области.

12. 7 декабря состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного в селе Усть-Ламенка Голышмановского района Тюменской области. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год.

Строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года. Его стоимость составила 5,6 млрд. рублей. Создано более 250 новых рабочих мест.

13. 12 декабря в селе Маршанское Каргатского района Новосибирской области открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота.

Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была запущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завод мощностью 10 т в час, зернохранилище и завод по переработке молока. Проект оценивался в 8,5 млрд. рублей.

14. 13 декабря в Борисоглебске Воронежской области запущена первая очередь птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. В ее состав входят комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, 2 корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, 6 корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линия яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха. Всего в проект СПК Ширяева Г. И. инвестировано более 700 млн. рублей.

15. 15 декабря в Лужском районе Ленинградской области на заводе «Белкозин» состоялось открытие нового цеха по производству говяжьего белка. «Белкозин» — первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка. Его используют в производстве колбас и мясных полуфабрикатов.

Инвестиции в реконструкцию ООО «Белкозин» составили более 1 млрд. рублей.

Растениеводство

16. 13 октября австрийская компания Backaldrin Kornspitz открыла на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Московской области завод по производству сухих хлебопекарных смесей. В открытие производства вложено 580 млн. рублей. Создано 50 рабочих мест.

17. 17 октября в Аксайском районе Ростовской области открыли фабрику по изготовлению кормов для домашних животных. Предприятие принадлежит компании «Марс». Новая фабрика — одно из крупнейших вложений Mars в развитие российских производственных активов за последнее десятилетие. Объем инвестиций в завод — 4 млрд. рублей. Фабрика обеспечивает занятость более 200 человек, большинство из них — жители Новочеркасска и Аксайского района. Мощность первой очереди фабрики составляет до 29 тыс. тонн продукции в год. Выход на проектную мощность ожидается в 2018 году.

18. Сеть «Магнит» сообщила о запуске предприятия по выращиванию шампиньонов. Объект находится в п. Дорожный г. Краснодара и занимает площадь более 50 гектаров. Полезная площадь выращивания грибов составляет более 23 тыс. м2. Предприятие является одним из немногих в России, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции. Завод рассчитан на производство около 6,5 тысяч тонн грибов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд. рублей.

19. 19 октября начал свою работу новый цех производства картофельных чипсов на заводе PepsiCo под Каширой Московской области. Расширение производства снэков увеличило закупки картофеля на территории региона. Объем выпускаемой продукции увеличился на 25% и теперь составляет порядка 100 тысяч тонн снэков в год. В новый цех, площадью 5 тысяч м2, вложено 2 миллиарда рублей инвестиций. На заводе создано 100 новых рабочих мест.

20. 2 ноября введены в эксплуатацию 5 га теплиц пятого поколения «Агрокомплексом «Волжский» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Они добавились к 13 га теплиц, уже работающих на предприятии. Первый урожай томатов в новом корпусе получат уже в конце февраля — начале марта 2018 года. Продукция будет поставляться в магазины Волгоградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. А следующим летом на предприятии планируют ввести еще пять гектаров теплиц пятого поколения.

21. 13 ноября селекционно-семеноводческий центр ООО «Хаммер» запустили в Карачаево-Черкесии. Центр рассчитан на единовременное хранение 120 тонн зерна. Производительная мощность равна 10 тыс. тонн семян в год. Общая стоимость проекта составляет 815 млн. рублей. Здесь предусмотрено создание 152 рабочих мест.

22. 13 ноября «Белая Дача» открыла первую очередь тепличного комплекса «Долина солнца» в Предгорном районе Ставропольского края стоимостью 2,5 млрд. рублей. В теплицах будут круглогодично выращивать рукколу, шпинат, мангольд, томаты и ряд других культур. В том числе беби-лифы — мини-салаты, импортируемые в Россию в зимние месяцы. Объем выращиваемой продукции составит более 500 тонн мини-салатов и свыше 1,5 тыс. тонн томатов в год. Первая очередь тепличного комплекса занимает участок площадью порядка 7,5 га. К 2019 году здесь построят вторую очередь, и общая площадь составит 15 гектаров.

23. 13 ноября Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» (группа компаний «Сырный Дом») запустил в Белгородской области новый цех по производству твёрдых и полутвёрдых сыров. Строительство длилось два года и обошлось почти в 2 млрд. рублей.

С открытием нового сыродельного цеха завод будет вырабатывать в сутки 18-20 тонн полутвёрдых и твёрдых сыров и до 10 тонн мягких сыров. Благодаря этому предприятие вдвое увеличит объёмы перерабатываемого молока, которые достигнут 400 тонн в сутки.

24. Первую очередь тепличного комплекса «Югагрохолдинг» площадью 5,5 га открыли 29 ноября в Кировском районе Дагестана. Основная специализация тепличного комплекса — томаты. Стоимость первой очереди комплекса составила 528 млн. рублей.





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25. В южно-сахалинском совхозе «Тепличный» завершилось строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га. На протяжении последних 4 лет ежегодно вводилось по 2 га тепличных площадей. Суммарный объём инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей. За время его реализации создано 80 новых рабочих мест. В ноябре 2017 года в промышленную эксплуатацию сдали последнюю четвертую очередь комплекса, которую начали строить в мае этого года.

26. В Ишимском районе Тюменской области 1 декабря заработал цех по производству сульфата лизина на заводе по глубокой переработке зерна компании «АминоСиб». Новый цех замкнул полный цикл переработки пшеницы. Новое предприятие сможет закрыть 40% потребностей российского рынка в лизине.

Общая стоимость проекта агрохолдинга «Юбилейный» состоящего из поэтапно запущенных трёх очередей составляет более 7 млрд. рублей. Проектная мощность завода позволит создать 200 с лишним рабочих мест. Ежегодно завод будет производить 30 тысяч тонн лизина, 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и полтора миллиона декалитров спирта.

27. 5 декабря в Новороссийске появились запущены новые элеваторные мощности портового терминала ПАО «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Ввод нового элеватора — это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината.

«С вводом элеваторного комплекса на 110 тыс. тонн терминал ПАО «НКХП» стал самым крупным из российских глубоководных портов по хранению и перевалке зерновых», — сообщилгенеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко.

Ввод в эксплуатацию нового элеватора позволит увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 240 тысяч тонн. Кроме того, увеличится количество обрабатываемых культур и будут формироваться полные судовые партии товара. Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей.

28. 14 декабря Агрокомбинат «Горьковский» запустил 4 га теплиц для выращивания овощей. Это вторая очередь проекта «Реконструкция зимних теплиц» на предприятии и первое производство овощей по технологии «светокультура» в Нижегородской области. Общий объём инвестиций превысил 650 миллионов рублей.

29. 15 декабря в Хабаровске, на территории индустриального парка «Авангард», японская корпорация JGC и российское общество «Энерго-Импульс+" ввели в эксплуатацию вторую очередь тепличного комплекса ООО «ДжейДжиСи Эвергрин», позволяющего круглый год выращивать овощи. Ввод этого объекта площадью 2,5 га в эксплуатацию позволит увеличить выпуск овощей на две тысячи тонн ежегодно. Предприятие постоянно расширяет ассортимент — вслед за огурцами, томатами и зеленью, начался выпуск редиса и перца, в перспективе — баклажаны и клубника.

30. 20 декабря на маслоэкстракционном заводе «АНК-Холдинг» в Благовещенске Амурской области открылась вторая очередь. Запущен цех рафинации соевого масла. Запуск цеха позволил отказаться от экспорта необработанной сои в Китай и наладить её переработку на заводе компании. Мощность цеха составила 15 тыс. тонн масла в год. Продукция пойдёт как в российские, так и в китайские магазины.

31. ГК «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Данковском районе Липецкой области площадью 11 га. В конце ноября 2017 было введено в эксплуатацию 5,3 га, предназначенных для выращивания томата. Следующие 5,7 га будут запущены в феврале 2018.

По прогнозам специалистов компании новая очередь тепличного комплекса позволит увеличить урожайность «Долины овощей» на 8000 тонн томатов в год. Инвестиции в проект составили 2,9 млрд. рублей.

Также в 4 квартале 2017 года в строй введены и объекты с капиталовложениями от 100 до 500 млн. рублей.

В октябре:

— в Тамбовском районе Амурской области открыли молочный комплекс на 490 голов и доильно-молочный блок, создано 25 новых рабочих мест.

— в с. Коткино Ненецкого АО запущена молочно-товарная ферма на 400 голов КРС с технологией беспривязного содержания, это первый животноводческий объект таких масштабов в Заполярье. Стоимость строительства и оборудования фермы составила 160 млн. рублей. Создано 15 новых рабочих мест для жителей села.

— первую в России детскую ряженку начали выпускать на молокозаводе «Нижегородский». Проект занял почти три года и получил поддержку правительства Нижегородской области. В ходе его реализации установлено пять высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.

— в Солонешенском районе Алтайского края открылся новый животноводческий комплекс «Шотландские луга». Здесь будут выращивать мясные породы коров и коней. В комплекс войдут две фермы по 600 голов скота на каждую, одна уже построена.

— на Чукотке завершены работы по монтажу производственного оборудования пункта переработки оленины. На реализацию проекта выделено 118 млн руб. Создано 16 рабочих мест. Мощность предприятия составит 284 т мясной продукции, 2,6 т сухого концентрата крови, 55,6 т субпродуктов 1-2 категорий в год.

— в Санкт-Петербурге запустили 2 линии розлива соков. Объем инвестиций в создание новых линий, установка которых шла в течение года, превысил 170 млн. рублей. Новые мощности обеспечили появление на заводе 30 новых рабочих мест,

— на заводе «Черкизово» в Семилукском районе Воронежской области запущена третья линия производства комбикормов, инвестиции в проект составили 116 млн. рублей.

В ноябре:

— в Воронежской области запустили фруктохранилище на 5000 тонн яблок. Площадка включает в себя 22 холодильные камеры, каждая из которых рассчитана на 200-250 тонн фруктов. Проект реализовало ЗАО «Острогожсксадпитомник».

— в Звениговском районе республики Марий Эл состоялось открытие нового молочного завода Агрохолдинга «Звениговский». В новый инвестиционный проект агрохолдинг вложил 100 млн. рублей собственных средств. Мощности молочного завода позволят перерабатывать 25 тонн молока в сутки и выпускать 15 наименований продукции, в том числе молоко, кефир, ряженку, творог, сметану, йогурт, снежок и сливочное масло, используя при этом только высококачественное молоко-сырье собственного производства.

— в пос. Трусово Наримановского района Астраханской области открылся новый производственный комплекс. На его территории разместились овощехранилище на 800 тонн, цех по выращиванию и разделке рыбной продукции и птицы, а так же теплицы для выращивания овощей и зелени.

— в г. Волжский Волгоградской области состоялась презентация рассадного отделения тепличного комплекса «Ботаника» на площади 2,3 га.

— в Кетовском районе Курганской области открыли завод по производству растительных масел. На заводе будут выпускать нерафинированное подсолнечное, рапсовое и льняное масло, жмых. Объем производства за год составит до 18 тысяч тонн масла. Пгрохолдинг «Кургансемена» вложил в строительство 170 млн. рублей. Создано 90 рабочих мест.

— дан старт работе селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель». Созданное предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок. В центр уже вложено более 100 млн. рублей.

— в Малгобекском района Ингушетии открылся тепличный комплекс агрохолдинга «Экопродукт». Он расположился на площади 4 га, на территории установлены 10 теплиц. На реализацию инвестпроекта потрачено 300 млн. рублей. В хозяйстве уже собрали первый урожай — порядка 400 тонн томатов. На предприятии трудоустроено более 20 человек из числа местных жителей.

— 15 ноября в Рославльском районе Смоленской области открылся рыбоводный комплекс ООО «Садки», где занимаются выращиванием рыбы осетровых пород, а также производством черной икры. В открывшееся производство уже вложено 200 млн. рублей,

— 16 ноября ООО «Целинное» запустило в Ширинском районе Хакасии новый живодноводческий комплекс на 1100 голов КРС стоимостью почти 500 млн. рублей.

— в Усмани Липецкой области «Отрада Ген» запустило свиноферму на 10 тыс. свиней, в проект вложено 350 млн. рублей.

— в Белоглинском районе Краснодарского края завершена реконструкция молочно-товарной фермы на базе хозяйства ОАО «Красная Звезда». Здесь будет содержаться до 1200 голов дойного стада. Общий объем инвестиций составил 320 млн. рублей.

В декабре:

— в с. Псынадаха Зольского района Республики Кабардино-Балкария сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр «Юг-Сервис» по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн. Стоимость объекта составляет 134 млн. рублей.

— 9 декабря 9 декабря в Олёкминском районе Якутии открылся новый коровник на 240 голов и телятник на 100 мест. Вторую очередь Амгино-Олекминской фермы построили недалеко от старых ферм в пос. Белькей. Сметная стоимость нового объекта составляет 106 млн. рублей.

— 14 декабря в Первомайском районе Томской области открыт животноводческий комплекс мясного направления на 1300 голов герефордов. Стоимость проекта реализуемого «Агрохолдингом «Томский» составила 185 млн. рублей,

— 18 декабря в Малоярославском районе Калужской области открылась креветочная ферма, инвестиции в проект составили 100 млн. рублей,

— 19 декабря на маслоэкстракционном заводе «НМЖК» в Сорочинске Оренбургской области запущена линия переработки семян подсолнечника с выпуском 1,4 тыс. тонн лецитина в год,

— Тульский молочный комбинат начал выпуск сыров в новом сырном цехе, первая продукция появилась на полках магазинов 20 декабря,

— 27 декабря «Молвест» открыл в Аннинском районе Воронежской области комплекс по приёмке, обработке и сушке зерна и масличных культур.

— 29 декабря в Удмуртии открылась новая молочная ферма на 400 голов, затраты на строительство и оборудование фермы составили 103 млн. рублей.

— 29 декабря в Амурской области состоялось открытие селекционного центра племенного животноводства.