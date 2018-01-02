На Сахалине открылся первый завод по глубокой переработке краба

Единственный завод по глубокой переработке краба и морепродуктов на Сахалине заработал в Невельске в ноябре 2017 года. Его готовая продукция деликатесов примерно две недели назад поступила в сахалинские сети магазинов. Ранее она уже успела побывать в Москве на «Дальневосточной выставке» в рамках Дня Дальнего Востока. Там люди по достоинству оценили сахалинский продукт. Фотокорреспондент ИА SakhalinMedia побывал на заводе, познакомился с процессом переработки краба и узнал как готовится «супчик по-сахалински» за 15 минут.

— Чтобы выпустить в массовое производство нашу продукцию, мы должны были подготовить нормативные документы. Бумаги, которые касались сроков годности на три месяца, не стали заполнять, так как становились неконкурентоспособными. Мы смогли бы торговать только на Сахалине. Транспортировка в другие регионы, реализация по торговым сетям — это большая трата времени. Мы сразу пошли оформлять нормативные документы на продукцию сроком на один год, — рассказала ведущий технолог завода Оксана Борисенко.

Прежде чем крабы и морепродукты попадают на прилавок, суда ООО «Приморская рыболовная компания» вылавливают их в дальневосточном бассейне. На кораблях производят первичную обработку: крабов разрезают на части, трубачей освобождают от панциря, и все замораживают. Дальше морепродукты привозят в Невельск на завод по глубокой переработке, который находится возле причальной стенки. Там они проходят несколько этапов. Трубач, кальмары и некоторые виды рыбы размораживают, тщательно промывают, чистят и упаковывают. Части краба сначала пилят на более мелкие, а потом освобождают от хитина. В итоге выходит три готовые продукции: первая фаланга, клешня и лапша.

— Завод запустился в декабре, и пока еще идут некоторые пусконаладочные работы, но в целом производство налажено. Если говорить про краб, то на сегодняшний день мы вышли на производительность 250-300 килограмм в сутки готовой продукции, — поделился начальник комплекса Иван Дарькин.

Также предприятие планирует перерабатывать хитин краба. Как отметила Оксана Борисенко, панцирь этого морского животного настолько плотный, что оборудование выходит из строя.

— Сейчас мы ждем новую технику. Как только все наладим, будем предлагать переработанный хитин краба нашей птицефабрике в качестве кормовой базы. Эта часть продукции уйдет с минимальной наценкой, — отметила Оксана Борисенко.

Как рассказали сотрудники, предприятие направленно на насыщение морепродуктами внутреннего рынка островного региона. Уже сегодня можно видеть невельский товар в сетях магазинов Южно-Сахалинска. В дальнейшем завод планирует распространять свою готовую продукцию в крупные города Дальнего Востока и дальше на запад. Напомним, краб и морепродукты данного предприятия уже успели оценить в Москве на «Дальневосточной выставке» в рамках Дня Дальнего Востока.

— Наша работа на выставке проходила в два этапа. Первый — презентация завода, второй — мастер-класс по готовке морепродуктов. Ради мастер-класса мы специально привезли поваров. Показали, что из краба можно приготовить разное количество блюд: от супов до салатов и холодных закусок. Люди были удивлены и восхищены. Им очень понравилась наша презентация. Западные люди привыкли употреблять эту еду в виде вареного мяса, — поделился результатами поездки представитель завода по глубокой переработки краба и морепродуктов Александр Кан.

Сегодня завод выпускает 10 видов продукции. Все они готовы к употреблению, всего лишь надо достать из упаковки. Есть среди этого набора один уникальный товар — «супчик по-сахалински» двух видов. В каждом есть и краб, и трубач, но отличается состав рыбой. В одной суповом наборе идет кета, в другом — терпуг.

— Это наша разработка. Мы самостоятельно разработали ТУ и сейчас пробуем запустить на продажу «супчик по-сахалински». Отпускная цена порядка 400 рублей. Набор весит полкилограмма, и его хватит на четыре порции, — рассказалАлександр Кан.

По завершении пресс-тура организаторы показали, как нужно правильно пользоваться набором «супчика». После закипания воды, в кастрюлю закидываются ингредиенты, добавляются специи и овощи по вкусу. Готовится все это морское блюдо около 15-20 минут.