Итоги 2017 года: новые вспомогательные суда
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый вспомогательным судам и катерам, пополнившим состав ВМФ России в 2017 году.
1. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.
Построен ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Заводской № 02470 — спущен
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 6000 т.
Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Мощность: 8 МВт
Лёдопроходимость: 1 м.
Дальность плавания: 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
2. 3. Многоцелевые спасательные буксиры «Полярный конвой» и СБ-737 проекта 02980.
Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Полярный конвой» (заводской № 803) — спущен
СБ-737 (заводской № 804) — спущен
Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1216 т.
Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка — 5.4 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 8 человек
4. 5. Рейдовые буксиры проекта 16609.
Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
РБ-2180 (заводской № 631) — спущен
РБ-369 (заводской № 632) — спущен
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 28.5 м, ширина — 9.5 м, осадка — 4.3 м.
Водоизмещение: 504 т.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Сила тяги на гаке: 39-54 т.
Экипаж: 8 человек
6. 7. Рейдовые буксиры проекта 90600.
Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
РБ-397 (заводской № 945) — спущен
РБ-393 (заводской № 946) — спущен
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.8 м.
Водоизмещение: 417 т.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Сила тяги на гаке: 23-35 т.
Экипаж: 8 человек
8. 9. Рейдовые буксиры проекта 04690.
Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
БУК-2182 (заводской № 460) — спущен 09.2012 — передан в 2017 году
БУК-2181 (заводской № 461) — спущен
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 257 т.
Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 10.5 узлов
Сила тяги на гаке: 20 т.
Экипаж: 4 человека
10. Спасательное буксирное судно СБ-739 проекта 22870.
Построено ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).
СБ-739 (заводской № 008) — спущено 07.2016 — передано 16.01.17
Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
11. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2177 проекта 23370М.
Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).
СМК-2177 (заводской № 302) — спущен
Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 150 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 250 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 12 человек
12. 13. 14. 15. Катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.
Построены ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область).
РВК-1229 (заводской № 1117) — спущен
РВК-1230 (заводской № 1118) — спущен
РВК-1239 (заводской № 1119) — спущен
РВК-1261 (заводской № 1120) — спущен
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 118 т.
Главные размерения: длина — 28 м, ширина — 5.56 м, осадка — 1.5 м.
Максимальная скорость хода: 13.7 узла
Дальность плавания: 200 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 3 человека + 5 водолазов
16. 17. Катера связи «Сапсан» и «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270.
Построены АО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область).
«Сапсан» (заводской № 3704) — спущен
«Иоанн Кронштадтский» (заводской № 3705) — спущен
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 103 т.
Главные размерения: длина — 27.2 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.75 м.
Максимальная скорость хода: 22 узлов
Автономность: 2 суток
Экипаж: 6 человек
Передача вспомогательных судов и катеров для ВМФ и БО ФСБ с 2008 года:
Проект 8/09/10/11/12/13/14/15/16 / 17
436Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 5 _ 7 _ 1 _ 0 _ 0 — большой корабельный щит
705Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — рейдовый буксир
745МБ 0_ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир / буксирное судно
02590 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — дебаркадер
02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 5 _ 0 — плавкран
02790 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — морской буксир
02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 — морской буксир
03180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 _ 0 _ 0 — судно комплексного портового обслуживания
04690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир
09662 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 0 — пограничный дебаркадер
1388НЗ 0_0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — катер связи
14157 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 4 _ 0 _ 0 — водолазный катер
14961 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 _ 0 — пограничный сторожевой катер
16609 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 4 _ 3 _ 3 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир
18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат
19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно
19920 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 3 _ 2 _ 0 — большой гидрографический катер
20180 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное буксирное судно
20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения
20360 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
20360ОС_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — опытовое судно
21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ледокол
21270 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — катер связи
21300 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — спасательное судно
22030 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир
22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док
22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 — аварийно-спасательное судно
23040 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _10_ 6 _ 2 _ 4 — катер комплексного аварийно-спасательного
23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения
23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 5 _ 7 _ 1 _ 1 — спасательный многофункциональный катер
90600 0 _ 3 _ 2 _ 6 _ 3 _ 5 _ 2 _ 2 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир
Всего: 1 / 7 / 6 / 13 10 / 22 42 39 16 17
06.01.1820:18:40
06.01.1820:24:25