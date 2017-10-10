Итоги 2017 года: новые вспомогательные суда





© Фото из открытых источников

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый вспомогательным судам и катерам, пополнившим состав ВМФ России в 2017 году.

1. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180.

Построен ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02470 — спущен 10.06.16 — подъём флага 30.11.17

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 6000 т.

Главные размерения: длина — 85 м, ширина — 19.2 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 32 человека (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

2. 3. Многоцелевые спасательные буксиры «Полярный конвой» и СБ-737 проекта 02980.

Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Полярный конвой» (заводской № 803) — спущен 08.08.15 — подъём флага 28.07.17





© Фото из открытых источников

СБ-737 (заводской № 804) — спущен 26.10.16 — подъём флага 04.08.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1216 т.

Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка — 5.4 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 8 человек

4. 5. Рейдовые буксиры проекта 16609.

Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

РБ-2180 (заводской № 631) — спущен 06.12.16 — передан в 2017 году





© Фото из открытых источников

РБ-369 (заводской № 632) — спущен 27.07.17 — передан 03.11.17





© Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 28.5 м, ширина — 9.5 м, осадка — 4.3 м.

Водоизмещение: 504 т.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Сила тяги на гаке: 39-54 т.

Экипаж: 8 человек

6. 7. Рейдовые буксиры проекта 90600.

Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

РБ-397 (заводской № 945) — спущен 16.09.16 — передан в 2017 году

РБ-393 (заводской № 946) — спущен 26.05.17 — передан 02.10.17





© Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.8 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.

Экипаж: 8 человек

8. 9. Рейдовые буксиры проекта 04690.

Построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

БУК-2182 (заводской № 460) — спущен 09.2012 — передан в 2017 году

БУК-2181 (заводской № 461) — спущен 12.07.17 — передан 11.10.17





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 257 т.

Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 10.5 узлов

Сила тяги на гаке: 20 т.

Экипаж: 4 человека

10. Спасательное буксирное судно СБ-739 проекта 22870.

Построено ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).

СБ-739 (заводской № 008) — спущено 07.2016 — передано 16.01.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

11. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2177 проекта 23370М.

Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).

СМК-2177 (заводской № 302) — спущен 23.08.17 — передан 06.11.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 150 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 250 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 12 человек

12. 13. 14. 15. Катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Построены ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область).

РВК-1229 (заводской № 1117) — спущен 20.09.16 — передан 27.07.17

РВК-1230 (заводской № 1118) — спущен 20.09.16 — передан 27.07.17

РВК-1239 (заводской № 1119) — спущен 08.06.17 — передан 11.2017

РВК-1261 (заводской № 1120) — спущен 08.06.17 — передан 11.2017





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 118 т.

Главные размерения: длина — 28 м, ширина — 5.56 м, осадка — 1.5 м.

Максимальная скорость хода: 13.7 узла

Дальность плавания: 200 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 3 человека + 5 водолазов

16. 17. Катера связи «Сапсан» и «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270.

Построены АО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область).

«Сапсан» (заводской № 3704) — спущен 27.09.16 — передан 27.01.17





© Фото из открытых источников

«Иоанн Кронштадтский» (заводской № 3705) — спущен 10.08.17 — передан 10.10.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 103 т.

Главные размерения: длина — 27.2 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.75 м.

Максимальная скорость хода: 22 узлов

Автономность: 2 суток

Экипаж: 6 человек

Передача вспомогательных судов и катеров для ВМФ и БО ФСБ с 2008 года:

Проект 8/09/10/11/12/13/14/15/16 / 17

436Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 5 _ 7 _ 1 _ 0 _ 0 — большой корабельный щит

705Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — рейдовый буксир

745МБ 0_ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир / буксирное судно

02590 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — дебаркадер

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 5 _ 0 — плавкран

02790 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — морской буксир

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 — морской буксир

03180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 _ 0 _ 0 — судно комплексного портового обслуживания

04690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир

09662 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 0 — пограничный дебаркадер

1388НЗ 0_0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — катер связи

14157 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 4 _ 0 _ 0 — водолазный катер

14961 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 _ 0 — пограничный сторожевой катер

16609 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 4 _ 3 _ 3 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир

18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат

19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно

19920 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 3 _ 2 _ 0 — большой гидрографический катер

20180 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное буксирное судно

20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения

20360 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20360ОС_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — опытовое судно

21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ледокол

21270 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — катер связи

21300 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — спасательное судно

22030 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир

22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док

22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 — аварийно-спасательное судно

23040 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _10_ 6 _ 2 _ 4 — катер комплексного аварийно-спасательного

23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения

23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 5 _ 7 _ 1 _ 1 — спасательный многофункциональный катер

90600 0 _ 3 _ 2 _ 6 _ 3 _ 5 _ 2 _ 2 _ 0 _ 2 — рейдовый буксир

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