Станции метро «Селигерская» и «Окружная»
Станции метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется открыть в марте этого года.
Фото с сайта mos.ru
Станции метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется открыть в марте этого года.
Фото с сайта mos.ru
09.01.1823:03:29
09.01.1823:06:32 Он в этот раз молчал, ориентировочный срок открытия озвучил Собянин. Как я понимаю, 3 станции ЛДЛ откроют раньше, чем 5 станций
09.01.1823:11:27
09.01.1823:20:46 В этот раз я решил поверить руководству — в марте выборы!
09.01.1823:29:26
09.01.1823:40:41 А что за шутка?
10.01.1800:05:54
10.01.1800:54:38
10.01.1803:17:20
10.01.1803:48:40