Станции метро «Селигерская» и «Окружная»

Станция метро «Селигерская»:



© Фото с сайта mos.ru

Станция метро «Окружная»:



© Фото с сайта mos.ru

Станции метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется открыть в марте этого года.

Фото с сайта mos.ru