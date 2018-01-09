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Фотофакты

Станции метро «Селигерская» и «Окружная»

Станция метро «Селигерская»:

  •  © Фото с сайта mos.ru

Станция метро «Окружная»:

  •  © Фото с сайта mos.ru

Станции метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется открыть в марте этого года.

Фото с сайта mos.ru


Москва, метро, Люблинско-Дмитровская линия
  • Alex63 Alex63
    09.01.1823:03:29

    Что-то мне подсказывает что как обычно не успеют   

    Если Хиснуллин сказал что откроется в марте, это не обязательно значит что имеется ввиду этого года.

    Вот в 5 станций ТПК, уже верится.

    #995061
    • A_SEVER A_SEVER
      09.01.1823:06:32

      Если Хиснуллин сказал
      Он в этот раз молчал, ориентировочный срок открытия озвучил Собянин.

      Вот в 5 станций ТПК, уже верится
      Как я понимаю, 3 станции ЛДЛ откроют раньше, чем 5 станций ТПК БКЛ.    

      Отредактировано: A_SEVER~23:07 09.01.18
      #995064
      • Alex63 Alex63
        09.01.1823:11:27

        Ну если Собянин, то тогда ладно.

        А его покатали там? Если да, то значит реально в марте, как раз к выборам откроют   

        Отредактировано: Alex63~23:11 09.01.18
        #995068
        • A_SEVER A_SEVER
          09.01.1823:20:46

          Ну если Собянин, то тогда ладно?
          В этот раз я решил поверить руководству — в марте выборы!    
          А его покатали там?

          Да, на мотовозе. У ЛДЛ есть существенное преимущество перед БКЛ — оборотные тупики за «Селигерской» уже готовы. В крайнем случае можно сперва открыть «Окружную» и «Селигерскую», а потом уже «Верхние Лихоборы». Хотя я думаю успеют все 3.

          #995070
          • Alex63 Alex63
            09.01.1823:29:26

            Тогда круто   

            Возможно лет через 5-7, шутка студентов из физтеха, уже будет не шуткой, а чуть поспешным объявлением открытия станции   

            Отредактировано: Alex63~23:29 09.01.18
            #995074
            • A_SEVER A_SEVER
              09.01.1823:40:41

              шутка студентов из физтеха
              А что за шутка?

              #995079
              • Игорь Пеньков Игорь Пеньков
                10.01.1800:05:54

                Что в Долгопу метро провели

                #995086
              • Alex63 Alex63
                10.01.1800:54:38

                В 1996 году 1 апреля, во многих вагонах, студенты физтеха на схеме метро к Алтуфьево добавили станцию «Физтех». Типа к ним в институт провели метро.

                #995096
            • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
              10.01.1803:17:20

              Вот когда московское метро до Питера доведут -- тогда и посмеёмся.     Ну, или хотя бы до Алабино (это как от Осаки до Киото, между которыми вполне можно проехать на метро).

              #995107
              • Alex63 Alex63
                10.01.1803:48:40

                Ну в Троицк метро уже есть планы провести, а это немногим ближе Алабино.

                #995111
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