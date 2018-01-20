В Хабаровском крае состоялось учение подразделений РЭБ
В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО).
Военнослужащие подразделений РЭБ были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район, где выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ, в частности, «Леер-3», «Житель» и «Алтаец».
В ходе практической части учения расчеты комплексов РЭБ «Житель» и «Алтаец» отработали обнаружение, пеленгование и анализ радиоизлучений, передаваемых БПЛА условного противника. Осуществлялась постановка радиопомех для подавления каналов управления беспилотниками, а также недопущения передачи ими полученных данных.
В роли условного противника выступили БПЛА «Орлан-10», входящие в состав комплекса РЭБ «Леер-3».
Помимо этого, расчеты «Леер-3» отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи условного противника.