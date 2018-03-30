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Видеоблог

Экскурсия по судостроительному комплексу «Звезда»

На днях журналистов водили по судостроительному комплексу «Звезда» (Большой Камень). Вот несколько видеорепортажей с этого мероприятия. Cоветую к просмотру, так как довольно подробно рассказывается про планы развития данного производственного комплекса.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gq4yhbCUyfk

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v2KGCpPpAAM

https://www.youtube.com/

Звезда, Большой Камень
  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1813:48:34

    Спасибо за видео!!! Можем — это слово не нравится леберастам и тролям, а я как садист еще раз повторю МОЖЕМ!!! +++

    #1021856
    • Нет аватара Полосатый
      31.03.1819:55:24

      + Прямо образец размещения информации. Просто, чётко, понятно.   

      #1021956
  • Александр Переберин
    01.04.1800:10:19

    Я помню как в 2010 Табуреткин приезжал в Николаев, смотрел на все наши 3 завода, идея была в том, чтобы включить николаевские заводы в программу перевооружения ВМС и все такое. Именно после просмотра николаевских заводов, этой всей разрухи и жопы, было принято решение о масштабном развитии своего судостроения, а именно завода в Большом Камне. Искренне восхищаюсь новым заводом, действительно дальновидное и правильное решение.

    #1022024
    • Human RS Human RS
      01.04.1801:42:24

      Причем здесь «Табуреткин» и чисто гражданская верфь в Большом Камне?

      #1022037
      • Katamaran Katamaran
        01.04.1808:21:16

        Мебельщика можно ругать. Но, основу сегодняшней армии заложил он.

        #1022059
    • Александр Скороход Александр Скороход
      01.04.1820:26:35

      «Табуреткиным» его сейчас кличут только те, до кого еще не дошло истинная роль этого человека.

      #1022216
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