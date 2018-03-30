Экскурсия по судостроительному комплексу «Звезда»
На днях журналистов водили по судостроительному комплексу «Звезда» (Большой Камень). Вот несколько видеорепортажей с этого мероприятия. Cоветую к просмотру, так как довольно подробно рассказывается про планы развития данного производственного комплекса.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gq4yhbCUyfk
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v2KGCpPpAAM
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