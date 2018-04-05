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Дорожное строительство

На автодорожной части моста в Крым установили противоветровые обтекатели

  • Установка противоветровых обтекателей на автодорожной части моста в Крым. 5 апреля 2018
  • Установка противоветровых обтекателей на автодорожной части моста в Крым. 5 апреля 2018
  •  © cdn4.img.ria.ru

На фасаде моста в Крым установили обтекатели, снижающие ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части над Керчь-Еникальским каналом, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу. Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги», — сообщили в инфоцентре.

Обтекатели из 190 элементов металлоконструкций представляют собой своеобразный карниз по фасаду арки, а по форме напоминают крыло самолета.

  •  © cdn5.img.ria.ru

Для Керченского пролива штормовые условия с сильными ветрами — стандартное явление, а в исключительных случаях, по расчетам авторов проекта, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду. «Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей — как крыло самолета», — цитирует «Крымский мост» слова заместителя директора по проектированию «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктора Галаса.

Оба арочных пролета Крымского моста — железнодорожный и автодорожный — установили в проектное положение в 2017 году, во время уникальных морских операций в Керченском проливе. Их длина составляет 227 метров. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров позволяет беспрепятственно пропускать суда, идущие через Керчь-Еникальский канал. Высота арок в высшей точке — 45 метров от нижнего пояса (или 80 метров от поверхности воды). Вес автодорожной арки — около пяти тысяч тонн.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — 19 километров. Движение автомобилей по нему изначально планировали открыть в декабре, но строители заявили, что идут с опережением и движение начнется уже в мае.

https://ria.ru/society/20180405/1517969395.html

Мост, Крым, Керченский мост, дорожное строительство
  • Vikont Vikont
    05.04.1814:35:44

    Чтобы машины не сдувало или для чего?

    #1023639
    • Никита Хатунцев Никита Хатунцев
      05.04.1814:38:40

      Что бы не случилось то что было в Волгограде («танцующий мост»)

      или чего хуже в США в начале века.

      #1023642
    • Vovantro Vovantro
      05.04.1815:12:17

      снижающие ветровую нагрузку на арочный пролет

      #1023653
  • ghjh ghjh
    05.04.1815:26:48

    Главное что бы не как крыло самолета. а то улетит и на куев упадет. агрессия будет.    

    #1023658
  • Нет аватара Сергей40
    05.04.1815:33:21

    Не самое плохое решение, могут же, когда захотят.

    Только подумал, что сделал бы в обтекателях отверстия. Сам не знаю толком, зачем, но сделал бы. Возле подъездов ведь выстраивают защитные стены, чтобы ветром двери не отрывало, так они со щелями и отверстиями.

    Отредактировано: Сергей40~15:39 05.04.18
    #1023662
  • Нет аватара AnonymousV
    05.04.1815:37:33

    Движение автомобилей по нему изначально планировали открыть в декабре, но строители заявили, что идут с опережением и движение начнется уже в мае.

    Опережение графика это гуд, только главное что-бы надёжно было.

    #1023664
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