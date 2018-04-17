Завершены государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1

Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 завершил государственные стендовые испытания. Акт об этом был вручен сегодня ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) Государственной комиссией. Церемония вручения акта состоялась в московском филиале предприятия — Опытно-конструкторском бюро им. А. Люльки. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщила пресс-служба ОДК.

Разработка двигателя велась 14 лет, подписанный акт свидетельствует о завершении этапа опытно-конструкторских работ в разработке АЛ-41Ф-1.

АЛ-41Ф1 (Изделие 117) — авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель со смешением потоков, форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги. Двигатель разработан в НПО «Сатурн» для истребителей пятого поколения и производится в Уфе на «ОДК-УМПО».

Двигатель АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года. Следует отметить, что истребитель Су-57 с двигателем первого этапа полностью соответствует всем требованиям к истребителям пятого поколения, включая способность развивать сверхзвуковую скорость без применения форсажа.

Между тем продолжается разработка двигателя второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 г. самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме. При создании перспективного двигателя применены новейшие технологии и материалы, использование которых позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения на более высоком, чем у двигателя первого этапа уровне.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Расположено в г. Уфа. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».