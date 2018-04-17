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Авиация

Завершены государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1

  •  © missiles.ru

Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 завершил государственные стендовые испытания. Акт об этом был вручен сегодня ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) Государственной комиссией. Церемония вручения акта состоялась в московском филиале предприятия — Опытно-конструкторском бюро им. А. Люльки. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщила пресс-служба ОДК.

Разработка двигателя велась 14 лет, подписанный акт свидетельствует о завершении этапа опытно-конструкторских работ в разработке АЛ-41Ф-1.

АЛ-41Ф1 (Изделие 117) — авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель со смешением потоков, форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги. Двигатель разработан в НПО «Сатурн» для истребителей пятого поколения и производится в Уфе на «ОДК-УМПО».

Двигатель АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года. Следует отметить, что истребитель Су-57 с двигателем первого этапа полностью соответствует всем требованиям к истребителям пятого поколения, включая способность развивать сверхзвуковую скорость без применения форсажа.

Между тем продолжается разработка двигателя второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 г. самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме. При создании перспективного двигателя применены новейшие технологии и материалы, использование которых позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения на более высоком, чем у двигателя первого этапа уровне.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Расположено в г. Уфа. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».


  • rvk
  • 17.04.201813:30
  • 6
одк, АЛ-41Ф-1
  • Нет аватара foxkeys
    17.04.1814:32:17

    Что-то я не догоняю…

    Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 завершил государственные стендовые испытания.

    Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года.

    Это что получается, двигатель 8 лет летал до завершения стендовых испытаний? Серьёзно?

    P. S. И, да, новость повторяется почти слово в слово в разных источниках. Не проясняя, однако, как такое может быть.

    Идут параллельно? Есть кто в теме, разъяснить?

    Отредактировано: foxkeys~14:58 17.04.18
    #1026850
    • rvk rvk
      17.04.1815:03:05

      Я получил письмо от пресс-службы ОДК, а не перепечатал из какого-то источника, так что не доверять причин не вижу.

      #1026873
      • Нет аватара foxkeys
        17.04.1815:37:55

        Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 завершил государственные стендовые испытания

        Ни в малейшей степени не говорю о недоверии!

        Эта новость есть и на сайте ОДК

        Я просто в недоумении. 10 летных прототипов СУ-57 летают уже 8 лет. И выясняется, что все это время шли стендовые испытания. Странно. Они реально шли и двигатели все это время дорабатывались?

        Или реально давно все закончилось, а бумажка упомянутая в новости это просто формальность?

        Отредактировано: foxkeys~15:38 17.04.18
        #1026895
        • rvk rvk
          17.04.1815:39:30

          Ну так нормально, самолет то на вооружение еще не принят. Самолет опытный, двигатель тоже опытный.

          #1026897
        • vlad007 vlad007
          17.04.1816:15:22

          Читайте внимательнее:

          Разработка двигателя велась 14 лет, подписанный акт свидетельствует о завершении этапа опытно-конструкторских работ в разработке АЛ-41Ф-1.

          Отредактировано: vlad007~16:15 17.04.18
          #1026915
    • Сергей Сибирь Сергей Сибирь
      17.04.1816:30:41

      Это значит что двигатель на стенде отработал полный ресурсный срок, который заявлен как 4000 часов.

      Соответственно можно посчитать что это 5 лет ежедневной работы по 2 часа без выходных и праздников. Ну или как показала практика 8 лет с выходными и праздниками    

      #1026927
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