В Татарстане открылся центр для исследований 5G и Интернета вещей

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» и мировой производитель в сфере информационно-коммуникационных технологий Ericsson открыли в Иннополисе совместный Центр исследований и разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G, IoT и Big Data.

В первом вновь построенном в России городе Иннополисе создана инфраструктура мирового уровня. По итогам 2017 года здесь зарегистрирована 61 компания-резидент с общим заявленным объемом инвестиций почти 11 млрд рублей.

К работе Центра будет привлекаться персонал МТС и Ericsson: разработчики, инженеры, бизнес-аналитики и специалисты по развитию бизнеса. МТС предоставила для Центра помещение, мощности дата-центра, сетевую инфраструктуру для проведения тестов и готова делиться компетенциями и ресурсами собственных Центра инноваций и IoT-лаборатории.

В свою очередь Ericsson предоставит облачные и телеком-технологии (Ericsson IoT Accelerator, решения Massive IoT для развития технологии NB-IoT), глобальную экспертизу, а также доступ к экосистеме партнеров, стартапов и университетов, включая консультационную поддержку стартап инкубатора Ericsson Garage и лабораторий Ericsson Business Labs по всему миру.

«МТС и Ericsson активно работают над практическим применением технологий 5G, IoT и Big Data. Уверен, что R&D Центр станет местом притяжения для партнеров, ведущих предприятий и ВУЗов республики в разработке и внедрении жизнеспособных коммерческих продуктов и проектов», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Центр в Иннополисе станет важной частью глобальной программы исследований и разработок, осуществляемых Ericsson в области 5G и IoT. При этом внедрение IoT во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G», — добавил Президент и CEO Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm).

В этот же день в Иннополисе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и Центром исследований и разработок МТС и Ericsson.

Заместитель директора по инновационным продуктам «КАМАЗ» Фирдаус Кабиров пояснил, что автогигант будет сотрудничать с центром по трем направлениям. «Первое направление — использование сетей МТС в телематике. Это оборудование, которое уже в конце года будет устанавливаться на каждом автомобиле КАМАЗа», — сообщил он. «Второе направление — это использование сетей передачи данных 5G в системах автономного управления движения беспилотных автомобилей», — подчеркнул Фирдаус Кабиров. КАМАЗ также намерен использовать технологические решения МТС в области Интернета вещей.