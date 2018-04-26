В Уфе прошёл испытание новый низкопольный троллейбус местного производства

26 апреля 2018 года в Уфе состоялась презентация первого низкопольного троллейбуса с автономным ходом местного производства, который стал наглядным результатом сотрудничества муниципального предприятия «Управление электротранспорта города Уфы» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода с ПАО «НефАЗ». Данный троллейбус получил название «Горожанин».

Первый новый троллейбус уфимского производства — среднепольный — был представлен в мае 2017 года. Вторая машина была изготовлена низкопольной. «Начинкой» машины уфимской сборки стало самое современное надежное и удобное в эксплуатации оборудование. Пассажировместимость составляет более 100 человек, количество мест для сидения — 28 и место для проезда пассажира в инвалидной коляске.

Как и у предыдущей версии, конструкция кузова рамная, усиленная, благодаря чему электрооборудование троллейбуса вынесено на крышу. Отличительная его черта — наличие запаса автономного хода. То есть, троллейбус может преодолеть расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Это очень актуально в условиях города. Даже небольшое ДТП по пути движения может привести к остановке троллейбусов, которые не смогут объехать препятствие. Новый же троллейбус может отсоединиться от контактной сети, объехать препятствие и продолжить движение дальше. Заряд системы автономного хода происходит во время движения под контактной сетью.

Оба типа троллейбусов, выпущенных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, получили сертификат об одобрении типа транспортного средства. Это значит, что они готовы к серийному производству.

— Сегодня мы представляем стопроцентно низкопольный троллейбус, который отвечает всем требованиям безопасности и эксплуатации. Это надежная современная машина, в которой есть все те функции, которые существуют сейчас в производстве троллейбусов в нашей стране и в мире в целом, — рассказал генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. — Система автономного хода позволяет менять маршрутную сеть троллейбусов без капитальных вложений в инфраструктуру. В нужный момент машина отсоединяется от контактной сети, опускаются штанги и троллейбус движется как электробус до требуемого места. Также низкопольный уфимский троллейбус «Горожанин» оснащается ГЛОНАСС, модулями Wi-Fi, мультимедиа, видеонаблюдения, кондиционирования, автоматической системой оплаты проезда пассажиров — в соответствии с пожеланиями заказчика. В ближайшее время мы планируем выпустить третью машину с большим запасом автономного хода — до 30-40 километров.

В ходе презентации с участием руководства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, МУЭТ города Уфы и Управления транспорта и связи Администрации ГО город Уфа троллейбус на автономном ходу проследовал от Горсовета до остановки «Гимназия имени Р. Гарипова».