Автомобили LADA выходят на рынок Туниса

LADA расширяет географию присутствия и начинает официальные продажи автомобилей в Тунисе.

Партнером LADA в северо-африканской стране является компания ARTES, давно и успешно работающая с другими марками Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время ARTES является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.

Новый шоу-рум LADA открылся в столице республики городе Тунис. В торжественной церемонии приняли участие директор по экспорту LADA Макс Миссана и генеральный директор группы ARTES Адель Айед. Событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Туниса, а открытию нового автосалона предшествовала рекламная кампания.

Покупателям предлагаются автомобили LADA 4×4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером. В компании ARTES особо подчеркивают, что LADA 4×4 Urban — это настоящий внедорожник, целевая аудитория которого — охотники, фермеры, ветеринары и просто искатели приключений. Цена автомобиля — от 38 650 тунисских динаров (около 16 тысяч долларов), что делает LADA 4×4 Urban наиболее доступным внедорожником на рынке Туниса.

На сегодняшний день экспорт LADA осуществляется в 30 стран мира, где в 2017 году розничные продажи составили 24 тысячи автомобилей.