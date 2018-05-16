На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки колеи на общероссийский стандарт

Завершилась укладка первых 4 км новой рельсошпальной решетки на участке западного побережья острова между Чеховым и Новоселово. Всего в ближайшие три года на Сахалине заменят около 200 км оставшейся узкой железнодорожной колеи главного хода. Об этом заявил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед финальным этапом перешивки островной магистрали была проведена мощная подготовительная работа: Утверждены проекты новых мостов, обустроена база для хранения рельсошпальной решетки и других материалов, поступающих на остров с материковой части страны.

В планах на этот год — переустроить на общесетевой стандарт 52,4 км железной дороги. Широкая колея 1520 миллиметров появится на перегонах западного Сахалина между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. Кроме того, железнодорожники рассчитывают построить 62 моста.

По словам Николая Маклыгина, на время проведения работ в 2018 году движение поездов по острову будет сохранено. При составлении графика перешивки колеи рассматривались различные варианты организации транспортных потоков. В результате удалось выработать оптимальную схему, которая будет удобна и жителям Сахалина, и местным организациям. Между южной и северной частями острова — от Южно-Сахалинска до Ноглик будет ежедневно курсировать пассажирский поезд с 13 вагонами. Сохранено движение 14 пригородных маршрутов сообщением между Южно-Сахалинском и станцией Новодеревенская, Корсаковым, Дальним и Быковым, а также по маршрутам Холмск — Николайчук, Холмск — Чехов и Поронайск — Победино. Доставку грузов обеспечат 2 пары поездов сообщением между Холмском, Ногликами и Южно-Сахалинском.

Для снятия части нагрузки с железной дороги на время ее реконструкции областные власти приняли решение ввести новый автобусный маршрут № 531 между Поронайском и Ногликами. Увеличится частота движения автобуса № 502 Южно-Сахалинск — Поронайск.

Изучаются также возможности организации дополнительных авиарейсов из Южно-Сахалинска в Оху, кроме того, самолет авиакомпании «Аврора» будет дважды в неделю летать из областного центра в Ноглики и обратно.

В 2019 году на Сахалине предстоит провести укладку 117 км широкой колеи от Арсентьевки до Христофоровки, а в 2020 — полностью завершить перешивку дороги, модернизировав еще 54 км на участке Шахта — Холмск.