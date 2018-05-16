ФПК презентовала в Челябинске новые плацкартные вагоны

— Вагоны этой серии мы начали получать в течение последних трех лет, — отмечает начальник Уральского филиала АО «ФПК» Алексей Балашков. — Каждый вагон имеет полностью автоматизированную систему жизнеобеспечения. Кроме того, в салонах у каждого места установлены розетки, чтобы пассажирам было удобно заряжать мобильные устройства. Стоимость билета от этого не изменится.

К началу лета на Южно-Уральскую магистраль поступили 39 новых плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода для формирования поездов из Челябинска, Оренбурга и Орска. В целом вагонный парк Уральского филиала АО «ФПК» пополнился на 51 вагон.

Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы, в салонах установлены электрические и USB-розетки. При теплоизоляции пола и кузова использованы вибропоглощающие материалы. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой.