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Транспорт и логистика

ФПК презентовала в Челябинске новые плацкартные вагоны

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— Вагоны этой серии мы начали получать в течение последних трех лет, — отмечает начальник Уральского филиала АО «ФПК» Алексей Балашков. — Каждый вагон имеет полностью автоматизированную систему жизнеобеспечения. Кроме того, в салонах у каждого места установлены розетки, чтобы пассажирам было удобно заряжать мобильные устройства. Стоимость билета от этого не изменится.

К началу лета на Южно-Уральскую магистраль поступили 39 новых плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода для формирования поездов из Челябинска, Оренбурга и Орска. В целом вагонный парк Уральского филиала АО «ФПК» пополнился на 51 вагон.

Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы, в салонах установлены электрические и USB-розетки. При теплоизоляции пола и кузова использованы вибропоглощающие материалы. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой.

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РЖД, вагоны, ФПК, ТВЗ
  • Е.Юрий Е.Юрий
    16.05.1813:02:22

       Давно этот мини пандус с вагона на платформу напрашивался.

    #1036242
  • plus.google.comu0114183263167232569240 plus.google.comu0114183263167232569240
    16.05.1814:02:05

    китайские намного круче. [ссылки отключены] " >[ссылки отключены] [ссылки отключены] 

    Отредактировано: plus.google.comu0114183263167232569240~14:02 16.05.18
    #1036259
    • Нет аватара Softamore
      16.05.1815:37:28

      [ссылки отключены]0114183263167232569240, смешно))) поезд G-класса сравнивать с обычным плацкартом) тогда уж с Сапсаном хотя бы)

      Вот, можете посмотреть, что такое поезда K или T)))

       [ссылки отключены] 

      Третья полка или сидячка, в которой курят и плюют на пол — это просто сказка))) Я думаю после суток в таком поезде, вы бы ещё год психотерапевта посещали) Кстати, для иностранцев это даже считается отдельным видом экстрима в Китае)

      #1036292
  • Игорь Жильцов Игорь Жильцов
    16.05.1814:43:40

    нормальные вагоны, ехал в таком из Сочи

    #1036273
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