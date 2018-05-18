В Рыбинске спущен на воду юбилейный «Мангуст»





© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» спущен на воду пограничный сторожевой катер проекта 12150 «Мангуст». Катер с заводским № 02654 стал 75-м «Мангустом», построенным на ССЗ «Вымпел», и одновременно 50-м катером этого проекта, построенным для Пограничной службы ФСБ России. Поздавляем «Вымпел» с двойным юбилеем, так держать!

Технические характеристики:

Водоизмещение: 27.2 т.

Главные размерения: длина — 19.4 м, ширина — 4.4 м, осадка — 1.2 м.

Максимальная скорость хода: 52 узла

Дальность плавания: 430 миль при скорости 35 узлов

Автономность: 2 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ





© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

А вчера было спущено на воду судно на воздушной подушке «Марс 2000», принадлежащее пожарно-спасательной службе Ярославской области. СВП прошло восстановительный ремонт, который был выполнен ССЗ «Вымпел» за собственный счёт. СВП «Марс 2000» успешно прошёл испытания и своим ходом ушёл к заказчику.





© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru



© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Теперь суда на подводных крыльях и воздушной подушке у «Вымпел» были, ждём экранопланы! :)