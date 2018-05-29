Завод «Уральские локомотивы» выпустил сотый электропоезд «Ласточка»

Завод «Уральские локомотивы» выпустил «юбилейный», сотый по счету, скоростной электропоезд «Ласточка». Первая уральская «Ласточка» вышла с завода 30 мая 2014 года. Для ее создания в кратчайшие сроки, за 2 года, был возведен современный производственный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием, внедрены передовые технологии, а персонал прошел обучение на предприятиях «Сименс» в Германии и Австрии.

С момента запуска производства уровень отечественных комплектующих и работ при изготовлении электропоездов «Ласточка» превысил 80%, а в линейке предприятия появились новые модификации скоростных электропоездов.

Уральские «Ласточки» эксплуатируются в Москве, Московской, Свердловской и Ленинградской областях. Межрегиональные поезда «Ласточка-Премиум» (ЭС2ГП) от «Уральских локомотивов» с марта 2018 года обеспечивают комфортное скоростное сообщение между Москвой и Иваново, а с 1 июня отправятся в регулярные рейсы от столицы до других областных центров — Орла и Курска.

Напомним, в мае 2018 года завод отправил на испытания «Ласточку» в семивагонном исполнении, что является первым шагом к выпуску поездов различной составности. Также в планах 2018 года — выпуск двухсистемного электропоезда повышенной комфортности.