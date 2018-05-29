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Производство

Завод «Уральские локомотивы» выпустил сотый электропоезд «Ласточка»

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Завод «Уральские локомотивы» выпустил «юбилейный», сотый по счету, скоростной электропоезд «Ласточка». Первая уральская «Ласточка» вышла с завода 30 мая 2014 года. Для ее создания в кратчайшие сроки, за 2 года, был возведен современный производственный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием, внедрены передовые технологии, а персонал прошел обучение на предприятиях «Сименс» в Германии и Австрии.

С момента запуска производства уровень отечественных комплектующих и работ при изготовлении электропоездов «Ласточка» превысил 80%, а в линейке предприятия появились новые модификации скоростных электропоездов.

Уральские «Ласточки» эксплуатируются в Москве, Московской, Свердловской и Ленинградской областях. Межрегиональные поезда «Ласточка-Премиум» (ЭС2ГП) от «Уральских локомотивов» с марта 2018 года обеспечивают комфортное скоростное сообщение между Москвой и Иваново, а с 1 июня отправятся в регулярные рейсы от столицы до других областных центров — Орла и Курска.

Напомним, в мае 2018 года завод отправил на испытания «Ласточку» в семивагонном исполнении, что является первым шагом к выпуску поездов различной составности. Также в планах 2018 года — выпуск двухсистемного электропоезда повышенной комфортности.

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http://ulkm.ru/actions/na-uralskix-lokomotivax-vypustili-sotuyu-lastochku/

Свердловская область, машиностроение, Уральские локомотивы, Ласточка
  • Нет аватара Strompok
    29.05.1818:08:40

    Годная тачка, приятно на ней ездить. На МЦК частенько катаюсь. Нижняя часть опор сидений в районе креплений к полу начала ржаветь. а еще, на прошлой неделе мама сокрушалась, что села в кресло на которое прилепили жвачку.

    «Взяток нет не там, где не берут, а там, где не дают."

    Пчелы против меда, такие самолеты не летают) Население вполне достойно той жизни, которую заслужило.

    Этот газон придется стричь сотню лет, а за «Ласточку» Спасибо!

    Отредактировано: Strompok~18:13 29.05.18
    #1040430
    • Нет аватара Tony
      29.05.1818:13:27

      Пьяный что ли писал? что за поток сознания?

      #1040433
      • Нет аватара Strompok
        29.05.1818:14:58

        Не пью вообще, не нравится состояние опьянения.

        #1040436
  • Нет аватара Tony
    29.05.1818:14:51

    с 1 июня отправятся в регулярные рейсы от столицы до других областных центров — Орла и Курска.

    Уже год назад зимой ездил на Ласточке в Орёл

    #1040435
    • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      29.05.1819:22:29

      Речь про то, что теперь до Орла и Курска будут ездить ЭС2ГП, а не ЭС1.

      #1040463
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    29.05.1819:27:06

    А всего по контракту от 7.10.2011 РЖД должно получить 1200 вагонов.

    Сотая Ласточка (с учётом одной семивагонной) — это 502 вагона, то есть, менее половины контракта исполнено.

    Радует, что расширяют модельный ряд локализацией ЭС1 (двухсистемной версии).

    #1040467
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