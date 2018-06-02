Завершено строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская
Министерство энергетики Российской Федерации в рамках реализации III этапа строительства Электросетевого энергомоста полуострова Крым обеспечило завершение строительно-монтажных работ на объекте высоковольтная линия 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань).
Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору произведен осмотр электроустановки и выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки на период проведения пусконаладочных работ.
Строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань) осуществлено в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
Высоковольтная линия проходит по территориям Ростовской области и Краснодарского края, общая протяженность составляет порядка 504 км, в рамках выполнения работ по строительству было смонтировано 1706 промежуточных и анкерно-угловых опор линий электропередач, организован спецпереход через р. Дон протяжённостью 0,96 км, осуществлена реконструкция ПС 500 кВ Ростовская и ПС 500 кВ Тамань.
Сегодня (в 12:24 30.05.2018) в рамках выполнения мероприятий по комплексной программе опробования рабочим напряжением и ввода в работу поставлена под напряжение высоковольтная линия 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань).
Ввод в работу высоковольтной линии 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань) позволит обеспечить необходимую надежность объединенной энергетической системы юга России и увеличить к началу курортного сезона передачу мощности с материковой части Краснодарского края в Крымскую энергосистему до 850 МВт.
02.06.1821:57:36