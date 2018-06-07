«Грибная радуга» запустила вторую очередь комплекса по выращиванию шампиньонов в Курской области

ООО «Грибная радуга» запустила вторую очередь комплекса по выращиванию грибов в д. Чаплыгино Курской области и увеличила производственную мощность до 8 тыс. тонн шампиньонов в год. Общий объем инвестиций в строительство первой и второй очереди комплекса составил около 2,5 млрд руб.

Выращивание шампиньонов на второй очереди комплекса запущено в середине мая. Комплекс полностью работает на собственном компосте. Этот позволяет компании снизить зависимость от рыночной конъюнктуры.

«В наших ближайших планах — строительство третьей очереди и рост производственной мощности предприятия до 17 тыс. тонн в год, что позволит «Грибной радуге» стать лидером производства свежих шампиньонов с прогнозной долей российского рынка в 20%", — подчеркнул владелец компании Александр Удодов. Общая сумма инвестиций составит 5,1 млрд рублей. Строительство третьей очереди комплекса будет завершено в течение 2018 года.

Официальное открытие первой очереди «Грибной радуги» мощностью 4 тыс. тонн шампиньонов в год состоялся в июле 2017 года. По итогам второго полугодия 2017 г. предприятие произвело более 1,7 тыс. тонн шампиньонов на общую сумму 220 млн рублей.

Продукция «Грибной радуги» пользуются спросом не только у курян. Постоянно осуществляется отгрузка грибов в Омск, Екатеринбург, Тольятти, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Орел, Белгород и другие города России.

В настоящее время на предприятии «Грибная радуга» идет укомплектование кадрами, так как с расширением производства на комплекс требуются новые работники. Сейчас здесь трудится 311 человек со среднемесячной заработной платой более 30 тысяч рублей.