В Нижегородской области дан старт строительству цеха производства специальных порошков и гранул

15 июня 2018 года в г. Кулебаки состоялась закладка капсулы, приуроченной к началу реализации проекта нового импортозамещающего производства металлических порошков и гранул ПАО «Русполимет» с целью обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения метало-продукцией из современных материалов .

Инвестиции в проект составят порядка 1,2 млрд рублей.

На новой площадке завода будут смонтированы три агрегата, в том числе устройство весом 3 тонны, позволяющее производить из порошков и гранул инструментальные быстрорежущие стали и изделия.

К настоящему времени уже начался монтаж конструкций здания, оборудование будет отгружено в конце сентября. Здание нового цеха будет возведено уже к 1 октября текущего года, а начало производства намечено на май 2019 года.

В проекте «Эффективная губерния» «Русполимет» участвует с начала 2018 года. За этот период, по словам начальника отдела по внедрению производственной системы «Русполимета» Антона Кузнецова, время протекания производственных процессов сократилось на несколько дней. «Производительность по отдельным участкам повысилась на 17−20%. Реорганизовали участок производства сырья для жаропрочных колец с точной механической обработкой», — сообщил Антон Кузнецов.