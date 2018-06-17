«Ижнефтемаш» обновил линейку спецтехники для ремонта скважин

Ижевское предприятие ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, завершило разработку и производство новой модификации смесительной установки УСП-20К на шасси КамАЗ 43118. Модернизированная техника изготовлена по заказу компании «АГРОС — ЧУРС».

— Сегмент спецтехники для ремонта и цементирования скважин — один из наиболее конкурентных на российском рынке нефтепромыслового оборудования. За последние три года наш технический центр разработал пять новых моделей смесительной и цементировочной техники, которые принесли предприятию более 850 млн рублей, — комментирует исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин.

Это уже вторая за 2017 год модификация смесительной установки УСП-20К — в июне этого года специалисты технического центра завода «Ижнефтемаш» завершили разработку и производство новой модификации смесительной установки по техническому заданию компании «Нефтегазавтоматика».

Установка УСП-20К предназначена для приготовления тампонажных растворов и других песчано-жидкостных смесей, которые используются при цементировании нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, освоения и капитального ремонта. Емкость установки объемом 20 кубических метров разделена на две части — это позволяет одновременно готовить различные по параметрам технологические растворы.

Новая модификация смесительной установки спроектирована в соответствии с особенностями технологического процесса выполняемых заказчиком работ. Установка имеет ряд нововведений: эжекторный смеситель на шасси для первичной подготовки технологических растворов перед подачей в осреднительную емкость, дисковые затворы на наливных линиях для регулирования подачи жидкостей без отключения насосного оборудования и система подсветки пробоотборников, чтобы производить контрольный отбор и анализ параметров технологических растворов в любое время суток.