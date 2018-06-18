Линия производства творога запущена в Удмуртии

В рамках инвестиционного проекта по модернизации производственной площадки «Глазов-молоко» ОАО «МИЛКОМ» (подразделение КОМОС ГРУПП) запущена в работу третья творожная линия, поставленная болгарской компанией ЭКОКОНТ. Линия укомплектована тремя творогоизготовителями, фасовочным автоматом для упаковки продукции в трехшовный пакет, фасовочным автоматом для производства зерненного творога и творога с фруктово-ягодными начинками в стаканчике.

Общий объем инвестиций ООО «КОМОС ГРУПП» в проект составит 381 млн рублей, на текущий момент освоено 267 млн. рублей.

Производственная мощность линии при максимальной загрузке составит до 15,3 тонн творожного зерна за смену. На данный момент на предприятии отрабатывается технология производства зерненого творога, а в середине июля на полках магазинов появятся новые виды творожных продуктов: творожное зерно в сливках, творожное зерно для салата, творожное зерно в сливках с фруктово-ягодной начинкой.