Готов аванпроект российского многоразового возвращаемого ракетного блока

В России всерьез рассчитывают в ближайшем будущем составить конкуренцию Илону Маску и его частной космической компании Space X на рынке дешевых космических запусков. Потеснить американских конкурентов Роскосмос и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собираются за счет реализации отечественной программы по созданию ракетно-космической системы сверхлегкого класса многоразового использования.

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По словам Бориса Сатовского, являющегося руководителем проектной группы ФПИ — Фонда перспективных исследований, аванпроект возвращаемого на землю ракетного блока уже готов. Испытания первой многоразовой космической ракеты российского производства намечены на 2022 год. Сатовский отмечает, что запускать новые возвращаемые ракеты планируется с мобильных комплексов. Схема работы планируемой системы предполагает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте примерно 59-66 километров и ее последующее возвращение в район старта с посадкой на обыкновенную ВПП. В базовой конструкции возвращаемого блока планируется использовать поворотное прямоугольное крыло большого размаха, а также классическое хвостовое оперение. По словам ученого, при возвратном полете к месту старта планируется использовать серийные турбореактивные двигатели, прошедшие соответствующую модификацию. По словам Бориса Сатовского, подобная система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов. Согласно уже выполненным предварительным расчетам, цена вывода должна быть в 1,5-2 раза меньше, чем у обыкновенных ракет-носителей такого же класса. При этом каждый из возвращаемых управляемых блоков рассчитан на совершение 50 полетов без проведения замены маршевых двигателей.

Впервые о том, что Россия собирается возобновить работу над созданием многоразовой ракеты-носителя стало известно еще в январе 2018 года.

Стоит отметить, что еще в 2000-е годы Центр имени Хруничева, работавший в сотрудничестве с НПО «Молния», занимался созданием многоразового ускорителя «Байкал» для первой ступени тяжелой ракеты «Ангара». Тогда планировалось, что первая ступень ракеты, изначально оснащенная поворотным крылом, после отделения будет возвращаться назад на аэродром. Макет «Байкала» даже демонстрировался на французском авиасалоне в Ле-Бурже в 2001 году, однако развития данный перспективный проект так и не получил.

Длительное время на Земле не разрабатывали возвращаемые ракеты-носители, так как считалось, что это экономически нецелесообразно. А такой целесообразности не было по причине отсутствия большого грузопотока в космос. В XXI веке все меняется, данный грузопоток появился и со временем может резко вырасти, отмечал в интервью изданию «Свободная пресса» Андрей Ионин член-корреспондент Российской академии космонавтики. По словам Ионина, появление больших объемов грузопотока будет напрямую связано с развертыванием в космосе системы раздачи интернета. Речь идет о проекте OneWeb и аналогичном ему проекте Маска — Starlink. Планируемая к развертыванию группировка спутников оценивается в тысячу единиц. При том, что в настоящее время все человечество использует всего около 1,3 тысячи действующих спутников. То есть реализации лишь подобных проектов может привести к удвоению космической группировки.Андрей Ионин считает, что подобные проекты с развертыванием глобального космического интернета обязательно будут реализованы, так как без подобной системы реализация многочисленных проектов «цифровой экономики» на Земле не представляется возможной.

Приведено с сокращениями, полный текст в источнике