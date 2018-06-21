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Космонавтика

Готов аванпроект российского многоразового возвращаемого ракетного блока

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В России всерьез рассчитывают в ближайшем будущем составить конкуренцию Илону Маску и его частной космической компании Space X на рынке дешевых космических запусков. Потеснить американских конкурентов Роскосмос и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собираются за счет реализации отечественной программы по созданию ракетно-космической системы сверхлегкого класса многоразового использования.

Осторожно, дальше очень много букв:

По словам Бориса Сатовского, являющегося руководителем проектной группы ФПИ — Фонда перспективных исследований, аванпроект возвращаемого на землю ракетного блока уже готов. Испытания первой многоразовой космической ракеты российского производства намечены на 2022 год. Сатовский отмечает, что запускать новые возвращаемые ракеты планируется с мобильных комплексов. Схема работы планируемой системы предполагает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте примерно 59-66 километров и ее последующее возвращение в район старта с посадкой на обыкновенную ВПП. В базовой конструкции возвращаемого блока планируется использовать поворотное прямоугольное крыло большого размаха, а также классическое хвостовое оперение. По словам ученого, при возвратном полете к месту старта планируется использовать серийные турбореактивные двигатели, прошедшие соответствующую модификацию. По словам Бориса Сатовского, подобная система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов. Согласно уже выполненным предварительным расчетам, цена вывода должна быть в 1,5-2 раза меньше, чем у обыкновенных ракет-носителей такого же класса. При этом каждый из возвращаемых управляемых блоков рассчитан на совершение 50 полетов без проведения замены маршевых двигателей.

Впервые о том, что Россия собирается возобновить работу над созданием многоразовой ракеты-носителя стало известно еще в январе 2018 года.

Стоит отметить, что еще в 2000-е годы Центр имени Хруничева, работавший в сотрудничестве с НПО «Молния», занимался созданием многоразового ускорителя «Байкал» для первой ступени тяжелой ракеты «Ангара». Тогда планировалось, что первая ступень ракеты, изначально оснащенная поворотным крылом, после отделения будет возвращаться назад на аэродром. Макет «Байкала» даже демонстрировался на французском авиасалоне в Ле-Бурже в 2001 году, однако развития данный перспективный проект так и не получил.

Длительное время на Земле не разрабатывали возвращаемые ракеты-носители, так как считалось, что это экономически нецелесообразно. А такой целесообразности не было по причине отсутствия большого грузопотока в космос. В XXI веке все меняется, данный грузопоток появился и со временем может резко вырасти, отмечал в интервью изданию «Свободная пресса» Андрей Ионин член-корреспондент Российской академии космонавтики. По словам Ионина, появление больших объемов грузопотока будет напрямую связано с развертыванием в космосе системы раздачи интернета. Речь идет о проекте OneWeb и аналогичном ему проекте Маска — Starlink. Планируемая к развертыванию группировка спутников оценивается в тысячу единиц. При том, что в настоящее время все человечество использует всего около 1,3 тысячи действующих спутников. То есть реализации лишь подобных проектов может привести к удвоению космической группировки.Андрей Ионин считает, что подобные проекты с развертыванием глобального космического интернета обязательно будут реализованы, так как без подобной системы реализация многочисленных проектов «цифровой экономики» на Земле не представляется возможной.

Приведено с сокращениями, полный текст в источнике

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https://topwar.ru/143218-rossiya-sobiraetsya-dogonyat-sovetskiy-buran.html

космос, ракета, многоразовая
  • Нет аватара cheri
    21.06.1807:59:34

    А почему бы ей при спуске не выпускать крылья, как КР?

    При взлете крылья убраны, при спуске — выпускаются.

    #1046381
    • NOMAD ** NOMAD **
      21.06.1809:35:41

      Так там и написано — «…поворотное крыло.»

      #1046417
      • CastedAway CastedAway
        21.06.1809:52:29

        Предположу Cheri имел ввиду выдвижные крылья как у КР которые в сложенном положении находятся рядом (внутри корпуса), и не являются единым поворотным элементом, как на картинке.

        #1046426
        • Нет аватара cheri
          21.06.1810:31:09

          Да. именно так.

          Поворотное крыло по-моему может снести при прохождении атмосферы.

          Сомневаюсь в таком решении.

          Я бы крылья убрал внутрь ракеты.

          Отредактировано: cheri~10:31 21.06.18
          #1046437
  • CastedAway CastedAway
    21.06.1808:09:56

    Не эксперт и не претендую, только вот зачем возвращать весь блок? Ведь его потом всё равно придется проверять на всякие микротрещины, и не видимые дефекты.

    Может быть имеет смысл вернуть только наиболее ценные компоненты? Двигатели, модули управления или ещё что важное и для этого парашютная система будет достаточна.

    Буду благодарен за критический (по сути) ответ.

    #1046384
    • Никитос Никитос
      21.06.1808:41:44

      Как хорошо подняться в облака,

      В облака, подняться в облака.

      Если смотреть на жизнь издалека,

      То она беспечна и легка.

      #1046396
      • CastedAway CastedAway
        21.06.1808:50:48

        На Земле бывают приключения такие,

        Ты про них не слышал и во сне.

        Там живут не ангелы, а грешники простые,

        (Текст песни Юрий Энтин — «Как хорошо подняться в облака»)

        #1046398
    • Нет аватара Solncevorot
      21.06.1809:22:46

      составить конкуренцию Илону Маску и его частной космической компании Space X на рынке дешевых космических запусков. Потеснить американских конкурентов

      Как их потеснить, когда они сами у себя пуски заказывают? Аирбас может потеснить Боинг на американском рынке? — то-то же.

      вот зачем возвращать весь блок?

      Из целого «бревна» легче сделать нечто летающее и способное приземлиться, чем из одного только двигателя. Хотя наличие Хруничева в этом проекте как бы намекает на то, что он реализован не бует.

      #1046409
      • Нет аватара Сергей40
        21.06.1809:52:24

        С фактической ликвидацией Хруничева ни один проект уже не будет реализован.

        #1046425
  • Николай Южаков
    21.06.1810:04:57

    Очень удачный ход Рогозина, под руководством Путина и Медведева.

    #1046428
  • BlackLight BlackLight
    21.06.1810:06:41

    «Готов аванпроект российского…» у нас много проектов на космическую тематику было, и где они? Не вижу повода для новости, никакой серьёзной информации…

    Лично я не вижу что сделано.

    составить конкуренцию Илону Маску

    Цену одного пуска знаете? она около 700 миллионов долларов.

    Гос. бюджет через агентство Darpa потратил около 7 миллиардов на 10 пусков. Nassa сделало ракету. Ничего коммерческого или дешевого в данной программе пока нет.

    Так что, на мой взгляд, Илон Маск возглавляет PR компанию. Единственная цель — скрыть провал программы шатл. Круто, удобно, красиво, но экономически не целесообразно и опасно.

    #1046430
  • Нет аватара Лес
    21.06.1810:08:16

    Спутниковые системы многопользовательской передачи данных:

    «Эфир» (Россия) — предполагается развертывание 288 космических аппаратов с высотой орбиты 870 километров.

    «Старлинк» (США) — предполагается развертывание от 4425 до 12000 микроспутников (массой до 400 кг) с высотой орбиты 1110-1350 километров.

    «OneWeb» (США) — предполагается развертывание 648 микроспутников (массой до 150 кг) с высотой орбиты 1200 километров. Для выведения микроспутников предполагается использование ракеты «Союз-2».

    Также есть ряд других проектов.

    Отредактировано: Лес~10:12 21.06.18
    #1046432
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