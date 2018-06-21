Комплекс по выпуску детских резиновых и пластизольных мячей запущен в Чувашии

На Чебоксарском объединении имени В.И. Чапаева состоялся запуск комплекса по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек, таким образом произошло расширение единственного производства подобной продукции на территории России. Основными конкурентными преимуществами изделий предприятия по отношению к импортным аналогам являются уникальная технология производства, применение натуральных компонентов для резиновых мячей, высокое качество рисунка.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 250 млн рублей. Из них 200 млн рублей — кредитная линия Сбербанка.

Продукция нацелена на вытеснение импортных детских мячей, доля которых на российском рынке достигает примерно 85%. АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» занимает 15% российского рынка, по завершению проекта эта доля должна вырасти до 25-30%.

Завод имени В.И. Чапаева — многопрофильное предприятие, производящее широкий спектр продукции военного и гражданского назначения. Оно получает государственные гарантированные заказы и при этом последовательно увеличивает объемы производства. Объем отгруженной продукции по итогам 2017 года превысил 5 млрд рублей. Растет производительность труда, соответственно, повышается и уровень заработной платы. До 2025 года предприятие планирует реализовать 10 инновационных проектов и довести уровень гражданской продукции к 2025 году до 50 процентов.