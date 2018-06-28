Деревообрабатывающий комплекс запущен в Тюменской области

В Уватском районе состоялось официальное открытие нового деревообрабатывающего завода «РОВИАЛ». Комплекс оснащен современным оборудованием, обеспечит комплексную переработку древесины в объеме до 60 000 м³ в год и включает в себя: лесопильный цех, цех изготовления погонажных изделий (строгальный цех), сушильные камеры с загрузкой на 240 м3, котельную на древесных отходах и склад готовой продукции площадью 1 га.

Объем инвестиций в проект составляет порядка 160 млн рублей. На предприятии создано 60 новых рабочих мест.

Налажен выпуск широкого ассортимента продукции высокого качества: брус, доска, погонажные изделия, оцилиндрованное бревно. Планируется выпуск евровагонки, блок-хауса, облицовочного материала в виде имитации бруса. Предприятие не только обеспечит качественной продукцией местное население, но и планирует организацию поставок на экспорт.