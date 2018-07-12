В Москве на станции метро «Фонвизинская» появились трёхмерные панно
В Москве на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии появились трёхмерные панно с изображением персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
Станция «Фонвизинская» открылась 16 сентября 2016 года, она строилась по типовому проекту и была похожа на станции «Бутырская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы», отличаясь цветом пилонов и размещением световых коробов в проходах между центральным и боковыми залами. После установки декоративных панно «Фонвизинская» стала одной из самых необычных станций Московского метрополитена, теперь она воспринимается совсем по-другому!
4. Любопытно, некоторые персонажи похожи на людей, которые принимали участие в разработке архитектурного облика станции. Так, в образе Кутейкина запечатлён Николай Иванович Шумаков — главный архитектор ОАО «Метрогипротранс»:
5. Руководитель архитектурной мастерской «Метрогипротранса» Александр Некрасов увековечен в образе Стародума:
9. Технологию изготовления трёхмерных декоративных панно разработал Алексей Горяев, который запечатлён в образе Митрофана:
10. К настоящему моменту на станции установлены 22 панно, ещё несколько ждут своего часа:
12. К сожалению фотографии не могут передать 3D эффект, панно нужно видеть своими глазами!
Фото автора, июль 2018 года.
12.07.1810:32:39
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12.07.1816:43:49 Было:
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12.07.1813:16:01 Было бы желание, а приехать и посмотреть не сложно.
12.07.1814:00:26