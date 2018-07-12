В Москве на станции метро «Фонвизинская» появились трёхмерные панно





© Фото автора (A_SEVER)

В Москве на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии появились трёхмерные панно с изображением персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».





© Фото автора (A_SEVER)

Станция «Фонвизинская» открылась 16 сентября 2016 года, она строилась по типовому проекту и была похожа на станции «Бутырская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы», отличаясь цветом пилонов и размещением световых коробов в проходах между центральным и боковыми залами. После установки декоративных панно «Фонвизинская» стала одной из самых необычных станций Московского метрополитена, теперь она воспринимается совсем по-другому!

+12 фото!

1.



© Фото автора (A_SEVER)

2.



© Фото автора (A_SEVER)

3.



© Фото автора (A_SEVER)

4. Любопытно, некоторые персонажи похожи на людей, которые принимали участие в разработке архитектурного облика станции. Так, в образе Кутейкина запечатлён Николай Иванович Шумаков — главный архитектор ОАО «Метрогипротранс»:



© Фото автора (A_SEVER)

5. Руководитель архитектурной мастерской «Метрогипротранса» Александр Некрасов увековечен в образе Стародума:



© Фото автора (A_SEVER)

6.



© Фото автора (A_SEVER)

7.



© Фото автора (A_SEVER)

8.



© Фото автора (A_SEVER)

9. Технологию изготовления трёхмерных декоративных панно разработал Алексей Горяев, который запечатлён в образе Митрофана:



© Фото автора (A_SEVER)

10. К настоящему моменту на станции установлены 22 панно, ещё несколько ждут своего часа:



© Фото автора (A_SEVER)

11.



© Фото автора (A_SEVER)

12. К сожалению фотографии не могут передать 3D эффект, панно нужно видеть своими глазами!



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, июль 2018 года.