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Фотофакты

В Москве на станции метро «Фонвизинская» появились трёхмерные панно

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В Москве на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии появились трёхмерные панно с изображением персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Станция «Фонвизинская» открылась 16 сентября 2016 года, она строилась по типовому проекту и была похожа на станции «Бутырская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы», отличаясь цветом пилонов и размещением световых коробов в проходах между центральным и боковыми залами. После установки декоративных панно «Фонвизинская» стала одной из самых необычных станций Московского метрополитена, теперь она воспринимается совсем по-другому!

+12 фото!

1.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

2.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

3.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

4. Любопытно, некоторые персонажи похожи на людей, которые принимали участие в разработке архитектурного облика станции. Так, в образе Кутейкина запечатлён Николай Иванович Шумаков — главный архитектор ОАО «Метрогипротранс»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

5. Руководитель архитектурной мастерской «Метрогипротранса» Александр Некрасов увековечен в образе Стародума:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

6.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

7.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

8.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

9. Технологию изготовления трёхмерных декоративных панно разработал Алексей Горяев, который запечатлён в образе Митрофана:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

10. К настоящему моменту на станции установлены 22 панно, ещё несколько ждут своего часа:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

11.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

12. К сожалению фотографии не могут передать 3D эффект, панно нужно видеть своими глазами!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, июль 2018 года.

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Москва, метро, Люблинско-Дмитровская линия
  • Нет аватара VMichael
    12.07.1810:32:39

    Это конечно повышает стоимость строительства станций, но все же миллионы человек проходят каждый день в метро в течении десятилетий и если бы станции были строго утилитарные, серые, жизнь была бы мрачнее и хуже.

    Хорошо, что на оформление станций тоже выделяют какие то средства. В итоге, это все отобьется, улучшив настроение людей.

    #1051254
    • Seriomilander Seriomilander
      12.07.1813:19:31

      "Это конечно повышает стоимость строительства станций" - На стоимости строительства станции как раз и сэкономили, благодарю типовому проекту на 4 станции. А благодаря такому оформлению никто этого и не заметит, по крайней мере на «Фонвизинской».

      "В итоге, это все отобьется, улучшив настроение людей" - мне и добавить нечего   

      P.S. В серых городских буднях важна каждая яркая и самобытная вещь, да пусть ей будет хоть станция метро, я за!

      Отредактировано: Seriomilander~13:20 12.07.18
      #1051338
  • SergeySeverny SergeySeverny
    12.07.1812:17:20

    красота! приятно посмотреть!

    #1051309
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1816:43:49

      красота! приятно посмотреть!
      Было:
      •  © Фото из открытых источников
      Стало:
      •  © Фото из открытых источников

      #1051414
  • Нет аватара andr.luts2018
    12.07.1813:12:51

        шикарно ,вот бы в живую увидеть

    Отредактировано: andr.luts2018~13:48 12.07.18
    #1051335
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1813:16:01

      вот бы в живую увидеть
      Было бы желание, а приехать и посмотреть не сложно.    

      #1051337
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.07.1814:00:26

       Красота! А главное очень творческий подход — и истории не много и технологии, мимо которых пройти и не остановится очень сложно.

    #1051351
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