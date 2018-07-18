«Крымавтодор» впервые за 20 лет обновил парк техники



Новая техника, закупленная для нужд ГУП РК Крымавтодор

© cdn2.img.crimea.ria.ru

ГУП РК «Крымавтодор» приобрело 32 единицы спецтехники отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В частности, предприятием закуплены два экскаватора мощностью 300 и 169 л.с., минипогрузчик и автогрейдер. Приобретены два седельных тягача с полуприцепами мощностью 420 л.с. и грузоподъемностью до 45 тонн. Получен автокран мощностью 420 л.с. и грузоподъемностью 25 тонн, восемь самосвалов мощностью 400 л.с и грузоподъемностью 20 тонн, а также четыре фронтальных погрузчика. Закуплен автомобиль бортовой с краном, экскаватор-погрузчик, дробильно-сортировочный комплекс полумобильный. Кроме того, в распоряжение „Крымавтодора“ поступили четыре дорожных гладковальцевых катка грузоподъемностью 12,5 и 8,5 тонн, полуприцеп самосвальный грузоподъемностью три тонны, мини-прицеп грузоподъемностью четыре тонны», — уточняется в сообщении ведомства.

И. о. директора «Крымавтодора» Дмитрий Кривенко напомнил, что в последний раз парк техники на предприятии обновлялся 20 лет назад. Он пояснил, что новая дорожно-строительная техника была приобретена на субсидию, выделенную министерством строительства и архитектуры РК для сноса самовольных построек. По словам Кривенко, для организации сноса незаконных построек организовано отдельное ремонтно-строительное управление, в которое приглашены 72 специалиста. К настоящему времени управление укомплектовано и готово к работе.