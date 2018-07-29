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Фотофакты

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» на переходе в Новороссийск

Как стало известно, первый серийный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» буксируется в Чёрное море, для достройки на мощностях ССЗ «Залив» (г. Керчь), прохождения испытаний, и, включения в боевой состав Черноморского флота.

  •  © forums.airbase.ru

Данный корабль был заложен 25 июля 2014 года. Тем самым, можно отметить, что постройка длилась чуть более 4 лет.

  •  © forums.airbase.ru

Модульная концепция морского вооружения впервые в России реализована на патрульном корабле проекта 22160.

  •  © forums.airbase.ru

Шесть патрульных кораблей проекта 22160, которые до 2020 года должны пополнить состав ВМФ России, оснастят ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»)

  •  © forums.airbase.ru

А тем временем, головной «Василий Быков» уже красуется на бочках около Новороссийска в парадной линии ко Дню ВМФ.

  •  © forums.airbase.ru
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http://forums.airbase.ru/2018/07/t89265_216--storozhevye-patrulnye-korabli-proekta-22160.3740.html

Зеленодольский судостроительный завод, 22160, Зеленодольск, ССЗ "Залив", Черноморский флот, патрульный корабль
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