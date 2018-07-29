Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» на переходе в Новороссийск

Как стало известно, первый серийный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» буксируется в Чёрное море, для достройки на мощностях ССЗ «Залив» (г. Керчь), прохождения испытаний, и, включения в боевой состав Черноморского флота.

Данный корабль был заложен 25 июля 2014 года. Тем самым, можно отметить, что постройка длилась чуть более 4 лет.

Модульная концепция морского вооружения впервые в России реализована на патрульном корабле проекта 22160.

Шесть патрульных кораблей проекта 22160, которые до 2020 года должны пополнить состав ВМФ России, оснастят ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»)

А тем временем, головной «Василий Быков» уже красуется на бочках около Новороссийска в парадной линии ко Дню ВМФ.