На Красной площади в Москве финишировали участники ралли-рейда «Шелковый путь-2018». Прибывшие на грузовиках и внедорожниках экипажи ожидают подведения итогов гонки. Подробности сообщил информационное издание ФАН.

Экипажи на грузовиках и внедорожниках проехали практически 3 500 километров, начав свой путь из Астрахани. Победа в «грузовом зачете» досталась экипажу Андрея Каргинова. Однако на мероприятии наиболее интересен был представленный мощнейших тягач «КамАЗ» Сергея Куприянова.

Сергей Куприянов рассказал, что представленная машина уникальная благодаря газодизельной силовой установке КамАЗ третьего поколения. На производстве с 2012 года реализуют программу по оснащению машин новыми двигателями. На «Шелковом пути-2018» использовался агрегат третьего поколения. Грузовик совсем новый и собран в этом году.

Примечательно, что автомобиль установили новую подвеску, что превратило грузовик в настоящего монстра бездорожья с газовыми баллонами.

Газодизельный гибридный двигатель КамАЗ уникален по своим показателям. Силовой агрегат оснащен дополнительными четырьмя баллонами с компримированным метаном, обновленной системой трубопроводов, редуктором и специализированным топливным насосом высокого давления, который снижает подачу топлива во время закачки двигателя метаном. Гибридность дает возможно мотору сжигать полностью топливо, улучшает динамические показатели: повышены характеристики приемистости и разгона на низких оборотах. Более того, силовая установка стала экономичней и потребляет на 15% меньше топлива. Из-за доработок двигатель получился тяжелее, а соответственно возросла масса всего грузовика. Однако эффективность повышается настолько, что поглощает избыточную массу.

Отметим, что ралли-рейд «Шелковый путь» это не только гонка, но и отличная возможность прорекламировать изделия завода. Для КамАЗа, заинтересованного в расширении рынков и увеличении продаж в непростые времена, это имеет огромное значение. Важно обратить внимание, что от предприятия была представлена уникальная машина с двигателем третьего поколения. Это потенциальный посыл покупателям о готовности КамАЗа внедрять новые технологии, развиваться и экспериментировать.Кроме того, ралли-рейд позволит КамАЗу упрочить лидерские позиции на российском рынке, где продукция завода занимает свыше 55% и на мировом.