Первая секция парома проекта CNF11CPD доставлена на открытый стапель

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28 июля на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) из эллинга на открытый стапель вывели первую секцию парома проекта CNF11CPD. Судно с заводским номером 300 было заложено 29 июня прошлого года, после завершения строительства оно будет таким:



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Фото с сайта rus-shipping.ru