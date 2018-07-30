Добавить статью
Фотофакты

Первая секция парома проекта CNF11CPD доставлена на открытый стапель

  •  © Фото с сайта rus-shipping.ru

28 июля на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) из эллинга на открытый стапель вывели первую секцию парома проекта CNF11CPD. Судно с заводским номером 300 было заложено 29 июня прошлого года, после завершения строительства оно будет таким:

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

Фото с сайта rus-shipping.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский судостроительный завод, АСЗ, паром, CNF11CPD
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,