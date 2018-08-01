Курганский завод дорожных машин приступил к испытаниям нового малогабаритного погрузчика

Опытный образец погрузчика с бортовым поворотом «Термит 1000», изготовленный предприятием АО «Курганский завод дорожных машин», проходит заводские испытания.

Габариты техники обеспечивают удобство ее использования для выполнения работ по строительству и коммунальному обслуживанию территорий в условиях стесненной городской среды: при грузоподъемности 1,0 т ширина погрузчика составляет 1,6 м, длина без ковша — 2,6 м, высота — 2,1 м.

Сменное навесное оборудование обеспечивает широкий функционал машины. Новый мини-погрузчик может быть использован для планировки участков местности, погрузки и перемещения сыпучих материалов, на транспортно-складских работах, при рытье траншей, бурении скважин, уборке территорий от снега и мусора и на других работах. При этом благодаря конструкции стрелы погрузчика при работе может быть использовано навесное оборудование как отечественных, так и зарубежных производителей.

Машина может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от — 40 до + 40 °C. Благодаря наличию фрикционной муфты двигатель погрузчика гарантированно запускается при низких температурах и не требует хранения машины в отапливаемом боксе.

Конструкция кабины погрузчика «Термит 1000» обеспечивает комфортные условия работы за счет наличия отеплителя и приточно-вытяжного вентилятора, а также хорошей обзорности. При этом, не смотря на увеличенную площадь остекления, инженерам АО «Курганский завод дорожных машин» удалось добиться уровня защиты оператора от опрокидывания машины и падающих предметов соответствующего требованиям, предъявляемых к зарубежным погрузчикам. В свою очередь цена импортных аналогов такой техники выше в среднем в 2,5 раза.

Учитывая, что порядка 30% выпущенной АО «Курганский завод дорожных машин» продукции поставляется на внешние рынки в страны СНГ, для продвижения новой модели погрузчика с бортовым поворотом на экспорт производителем могут быть использованы реализуемые Минпромторгом России меры государственной поддержки, в том числе субсидирование затрат на транспортировку экспортируемой продукции, а также затрат по сертификации и омологации техники при подтверждении ее соответствия зарубежным стандартам.