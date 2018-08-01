Производство сверхпрочной добавки для дорожного покрытия началось в Белгороде
Производственную линию компании «Стилобит», рассчитанную на 15 тысяч тонн готовой продукции в год, открыли в Белгороде. Добавка с минеральными волокнами увеличивает срок службы дорог, повышая их износостойкость и препятствуя образованию колеи.
Это вторая подобная производственная площадка предприятия. Первая находится в Свердловской области. По словам производителя, добавка хорошо зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. В больших объёмах её используют в Белгородской области.
До открытия 31 июля линия работала неделю в тестовом режиме. За это время здесь выпустили небольшой объём продукции, которую уже отправили потребителям.
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- Великоросс
- 01.08.201820:08
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01.08.1820:50:26