Производство сверхпрочной добавки для дорожного покрытия началось в Белгороде

Производственную линию компании «Стилобит», рассчитанную на 15 тысяч тонн готовой продукции в год, открыли в Белгороде. Добавка с минеральными волокнами увеличивает срок службы дорог, повышая их износостойкость и препятствуя образованию колеи.

Это вторая подобная производственная площадка предприятия. Первая находится в Свердловской области. По словам производителя, добавка хорошо зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. В больших объёмах её используют в Белгородской области.

До открытия 31 июля линия работала неделю в тестовом режиме. За это время здесь выпустили небольшой объём продукции, которую уже отправили потребителям.