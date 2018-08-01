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Новые заводы и цеха

Производство сверхпрочной добавки для дорожного покрытия началось в Белгороде

  •  © belregion.ru

Производственную линию компании «Стилобит», рассчитанную на 15 тысяч тонн готовой продукции в год, открыли в Белгороде. Добавка с минеральными волокнами увеличивает срок службы дорог, повышая их износостойкость и препятствуя образованию колеи.

Это вторая подобная производственная площадка предприятия. Первая находится в Свердловской области. По словам производителя, добавка хорошо зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. В больших объёмах её используют в Белгородской области.

До открытия 31 июля линия работала неделю в тестовом режиме. За это время здесь выпустили небольшой объём продукции, которую уже отправили потребителям.

  •  © belregion.ru

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https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=25792

Белгородская область
  • Human RS Human RS
    01.08.1820:50:26

    Производственную линию компании «Стилобит», рассчитанную на 15 тысяч тонн готовой продукции в год, открыли в Белгороде. Добавка с минеральными волокнами увеличивает срок службы дорог, повышая их износостойкость и препятствуя образованию колеи.

    Это вторая подобная производственная площадка предприятия. Первая находится в Свердловской области.

    Похоже это новый цех, соответственно лучше в блог Новые заводы и цеха.

    #1057349
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