На Тюменском ремонтно-механическом заводе идет строительство новых производственных мощностей

Расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. Специальный инвестиционный контракт по созданию производственного комплекса на ТРМЗ был заключен 1 июня 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума.

Строительно-монтажные работы на площадке начаты в апреле 2018 года. Окончание строительства и ввод производственного комплекса на базе ТРМЗ в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года. Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением. В нем появятся машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины и роботизированный сварочный комплекс.

Новый производственный комплекс даст возможность увеличить объемы производства металлоконструкций с обеспечением требуемой точности и качества изготовления, а также повысит производительность труда.

Структура сборочно-сварочного цеха и наполнение его технологическим оборудованием позволит осуществлять полный непрерывный и независимый цикл производства, изготавливать заявленную в специальном инвестиционном контракте продукцию, а также осуществлять перспективные разработки.

Справка.

Ремонтно-механический завод АО «Транснефть — Сибирь» является одним из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. Одно из новых направлений — выпуск современных очистных систем. В целом номенклатура выпускаемых ТРМЗ изделий насчитывает свыше 1 800 наименований.