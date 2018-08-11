Добавить статью
Армия и Флот

Команда ВС РФ победила в танковом биатлоне

  •  © tvzvezda.ru

Российские танкисты одержали победу на конкурсе Армейских международных игр-2018 «Танковый биатлон». Наша команда финишировала с предварительным результатом 1 час 31 минута 09 секунд, оставив позади команды Китая, Казахстана и Белоруссии.

Второе место досталось команде КНР. Китайские танкисты пришли к финишу с результатом 1 час 43 минуты 42 секунды.

На третьем месте оказалась команда республики Беларусь. Их результат — 1 час 45 минут 19 секунд. Последними в финале «Танкового биатлона-2018» оказались танкисты Казахстана. Их результат — 1 час 47 минут 11 секунд.

В ходе финальных состязаний российские танкисты установили очередной рекорд скорости. Одному из наших экипажей удалось разогнать танк Т-72Б3 до скорости 78 километров в час.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808111839-hz64.htm

Армия, Армейские игры 2018, Танковый биатлон, Т-72Б3
  • Нет аватара termometrix
    11.08.1822:45:42

    Рекородное количество стран-участников,в том числе из НАТО и Израиль

    В играх примут участие команды из 33 государств: Азербайджан, Ангола, Алжир, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Греция, Египет, Зимбабве, Израиль, Иран, Индия, Казахстан, Кувейт, Китай, Киргизия, Лаос, Мьянма, Марокко, Монголия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, ЮАР.

     http://armygames2018.mil....countries_participants_ru 

    Результаты всех дисциплин

     http://armygames2018.mil.ru/results_ru 

    Россия собрала на одном месте Иран и Израиль,Индия и Пакистан    .И военный спорт объединяет мира!

    Ждем участия США на этом турнире,лучше так,нежели заниматься глупостями пропагандного и политического характера.

    Отредактировано: termometrix~22:47 11.08.18
    #1059531
  • exhausted1987 exhausted1987
    11.08.1823:01:31

    Наш экипаж был не только самым быстрым, но и самым метким. Хуже всего по стрельбе выступила команда из КНР на китайском Тайпе, хоть они и заняли второе место.

    #1059535
  • mashinist mashinist
    11.08.1823:03:37

    что скажите о новом видео алканафтера www.youtube.com/watch?v=9ft4lFyaaLw&app=desktop

    #1059536
    • exhausted1987 exhausted1987
      11.08.1823:12:42

      Скажу, что лень смотреть длинный ролик диванного эксперта-стримера.

      Армата массово будет закупаться в 20-х гг, как раз пролечат детские болезни и допилят все системы. А пока, дешевый и массовый Б3 — наша рабочая лошадка.

      #1059542
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,