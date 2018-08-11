Команда ВС РФ победила в танковом биатлоне

Российские танкисты одержали победу на конкурсе Армейских международных игр-2018 «Танковый биатлон». Наша команда финишировала с предварительным результатом 1 час 31 минута 09 секунд, оставив позади команды Китая, Казахстана и Белоруссии.

Второе место досталось команде КНР. Китайские танкисты пришли к финишу с результатом 1 час 43 минуты 42 секунды.

На третьем месте оказалась команда республики Беларусь. Их результат — 1 час 45 минут 19 секунд. Последними в финале «Танкового биатлона-2018» оказались танкисты Казахстана. Их результат — 1 час 47 минут 11 секунд.

В ходе финальных состязаний российские танкисты установили очередной рекорд скорости. Одному из наших экипажей удалось разогнать танк Т-72Б3 до скорости 78 километров в час .