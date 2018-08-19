Монтаж новых котлов на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», проходящий ремонт на «35-м судоремонтном заводе» в Мурманске (филиал АО «Центр Судоремонта «Звёздочка»).
Демонтаж старых котлов можно посмотреть тут — sdelanounas.ru/blogs/109943
Фото с сайта fleetphoto.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
19.08.1812:57:52
19.08.1813:17:37
19.08.1813:40:57 В любом случае после ремонта ГЭУ будет лучше, чем до него.