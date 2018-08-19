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Фотофакты

Монтаж новых котлов на авианосце «Адмирал Кузнецов»

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», проходящий ремонт на «35-м судоремонтном заводе» в Мурманске (филиал АО «Центр Судоремонта «Звёздочка»).

Демонтаж старых котлов можно посмотреть тут — sdelanounas.ru/blogs/109943

Фото с сайта fleetphoto.ru

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ВМФ, Адмирал Кузнецов, Северный флот, Мурманск
  • Нет аватара mik88
    19.08.1812:57:52

    Очень хочется, чтобы на этот раз котельная часть была доведена до ума. А не как от рождения — кое-как.

    #1061651
    • Andzej O'KamRupi
      19.08.1813:17:37

      Интересно какое жаропрочное покрытие? Асбестсодержащие?

      #1061654
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1813:40:57

      хочется, чтобы на этот раз котельная часть была доведена до ума
      В любом случае после ремонта ГЭУ будет лучше, чем до него.

      #1061658
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