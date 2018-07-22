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Фотофакты

ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в ремонте. Выгрузка старых котлов

  •  © wx4.sinaimg.cn

В сети появились фото ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проходящего ремонт в филиале «З5 СРЗ» «ЦС «Звездочка».

Особенно интересно это фото выгрузки котла КТУ.

  •  © wx3.sinaimg.cn
  •  © wx2.sinaimg.cn
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  •  © wx3.sinaimg.cn
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https://nortwolf-sam.livejournal.com/2294828.html

ЦС Звездочка, Авианосцы, ВМФ, ОПК, Судостроение, пр. 11345
  • A_SEVER A_SEVER
    22.07.1810:46:00

    На втором фото на заднем плане виден БПК «Адмирал Чабаненко», проходящий ремонт и модернизацию.

    #1054316
    • Vikont Vikont
      22.07.1810:49:14

      Это от этих котлов было много дыма? Или от другого чего-то.

      #1054318
      • Нет аватара Ветер
        22.07.1815:26:10

        дым — от неполного сгорания топлива… самые дымные были угольные котлы… потом потихоньку перешли на нефтяные, потом на мазутные… вот как на фото… там где применяется внешнее сгорание топлива — там дым, где-то больше, где-то меньше, но он есть… причем это не зависит от государства… другой вопрос что военные корабли на западе давно уже стали переводить на газовые турбины… ГТД не могут работать на угле, на нефти и мазуте тоже вроде не могут… могут на керосине и различных видах природного газа… на соляре вроде тоже не могут, хотя танковые ГТД считаются многотопливные… так вот ГТД на экономичных режимах почти не дымят, а вот на форсаже — очень даже дымят… дизеля на военных кораблях используют только некоторые страны, СССР был в их числе, и по наследству — Россия… у каждого решения по используемой ГЭУ есть свои плюсы и минусы… в СССР нефтеперерабатывающая промышленность отставала от уровня мировой, следствием чего был большой процент нефтяных остатков, в том числе мазут… мы его даже экспортировали… ну и использовали по максимуму в ГЭУ кораблей ВМФ СССР… для СССР такое состояние нефтепромышленности не давало стимулов для ухода от мазута… котлы и паровые турбины мы производили давно, все компетенции были в наличии, а что бы переводить корабельный состав на ГТД — необходимо было очень много вкладывать в НИОКР, или покупать лицензии на западе, а в те времена это было сложно… некоторые виды ГТД у нас конечно были, разработанные самостоятельно, но они не покрывали весь диапазон ГЭУ, необходимых для замены на всем флоте… плюс, хоть и нашу экономику в СССР называли разными эпитетами — командная там, или еще как, подразумевая нерыночные рычаги управления, но вот на количестве разных типов изделий одного вида это сказывалось очень слабо… поэтому у нас было много разновидностей кораблей и подводных лодок без очевидных преимуществ одного типа перед другим… в США же, несмотря на капитализм, как-то умудрились это разнообразие прижать… поэтому у них есть типовой авианосец, типовой эсминец, типовой крейсер УРО, пару типов подлодок, и все это в большой серии… так вот к чему это я, они также определили для надводных кораблей минимальное разнообразие ГТД, ну кроме авианосцев конечно… у нас же как только не изгалялись: и паровые котлы на мазуте, и ГТД, и дизеля, и даже ГТД+дизеля на одном корабле… и все это разных типов… в такой ситуации есть наверное и плюсы, но есть и минусы, в которые нас и клюнули санкции… вот щас это все мы исправляем, а это время…

        #1054400
      • A_SEVER A_SEVER
        22.07.1816:37:44

        Это от этих котлов было много дыма?
        Да.

        #1054421
    • Нет аватара malikszh
      22.07.1815:38:14

      Север Чабоненко нуждается замене ГТД нашли как обстоит дело? Калибр планируется?

      #1054404
      • A_SEVER A_SEVER
        22.07.1816:39:55

        Чабоненко нуждается замене ГТД
        В ремонте.
        Калибр планируется?
        Поживём — увидим.

        #1054423
  • Нет аватара g1v2
    22.07.1811:31:31

    Кстати чего с котлами то делать решили? Вроде хотели гэу вообще поменять. Потом речь шла о полной ее замене. На чем в итоге то остановились?

    #1054330
    • Нет аватара Ветер
      22.07.1814:51:54

      Вроде хотели гэу вообще поменять. Потом речь шла о полной ее замене.

      это одно и то же, на мой взгляд…

      #1054392
  • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
    22.07.1815:50:31

    СПАСИБО за новость! Обожаю этот КРЕЙСЕР(ключевое слово)! Грозный корабль, созданный на закате СССР(введён в эксплуатацию 20 января 1991 года),в первую очередь для борьбы с амер. АУГ,при необходимости в одиночку!Как бы не нахваливали амер. авианосцы, без охранения, это просто хорошая(практически учебная) мишень для советских/российских ПКР. Пожалуй КТУ,по большому счёту ,единственное «больное» место «.Адмирала.». Но не потому, что котлы плохие.времена были лихие — чуть не доделали, не до настроили, не доучили. Интересно, будут ли менять «.Граниты «на ???

    #1054406
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