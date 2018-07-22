ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в ремонте. Выгрузка старых котлов
В сети появились фото ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проходящего ремонт в филиале «З5 СРЗ» «ЦС «Звездочка».
Особенно интересно это фото выгрузки котла КТУ.
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- Великоросс
- 22.07.201810:30
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22.07.1816:39:55 В ремонте. Поживём — увидим.
22.07.1811:31:31
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