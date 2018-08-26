Северо-Восточная хорда. Текущее состояние дел

Подробный рассказ о строительстве Северо-Восточной хорды (СВХ) — новой магистрали, которая свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток.

01. Так это место выглядело в 2016 году. Из-за строительства тоннеля под Щелковским шоссе по утрам образовывалась большая пробка на несколько километров.



© ic.pics.livejournal.com 02. Стройка на время, метро тоннель навсегда. Работы закончены, пробки в этом месте больше нет. Теперь все стоят у перекрестка с Халтуринской улицей.

03.04. Съезд с СВХ на Щелковское шоссе в сторону МКАД.05. Сверху вниз на фотографии проходит Щелковское шоссе, слева направо — СВХ. Налево — станция метро «Партизанская», направо — «Черкизовская».06. 2016 год. Сужение из-за строительства эстакад и тоннеля.07. 2018 год. С Щелковского шоссе открыты съезды на СВХ в обе стороны, на юг и на север.08. Вид в сторону Подбелки. Слева на фотографии станция МЦК «Локомотив».09.10. Дальше хорда сворачивается в компактный вариант. Скорее всего это связано из-за сложности освобождения земель под строительство, а также из-за прохождения парка «Лосиный Остров». Если внимательно посмотреть на фотографию, хорошо видно временную организацию движения, которое переводится на одну сторону.11. Это же место с другой стороны.12. Компактный вариант трассы выглядит так: движение с севера будет организовано по эстакаде, которая пока еще не открыта, а движение с юга будет проходить под эстакадой. Тем самым трасса займет почти в два раза меньше площади.13. Пока движение открыто до Мытищинского путепровода (до Открытого шоссе). Дальше идет стройка. Здесь хорошо видно две трассы, расположенные друг под другом.14. Открытое шоссе, вид в сторону Метрогородка. Эх, Метрогородок, родина моя )15. Строительство хорды в сторону Ярославского шоссе. Тут пока все в самом разгаре. Справа видна станция МЦК «Бульвар Рокоссовского».16. Будущие ответвления. Слева — промзоны Метрогородка.17.18. Ближе к Лосиноостровской улице. Здесь пока идет прокладка коммуникаций. Насколько я знаю, по участку до Ярославского шоссе пока идет проектирование и согласование проекта хорды.19. Посмотрим на хорду с другой стороны. Вид в сторону «Партизанской». Тут все давно открыто, не хватает только перехватывающей парковки у станции МЦК.20. Пересечение хорды с шоссе Энтузиастов. Здесь почти все эстакады уже открыты, кроме прямого проезда на юг по хорде и съезда с шоссе Энтузиастов.21. Понастроили!22. Вид от шоссе Энтузиастов на юг. Справа видна развязка с проспектом Буденного.23. В этом месте на всех схемах на хорде завязывается «узелок». Основной ход пойдет дальше на юг параллельно МЦК, а сама хорда резко уйдет на юго-восток до Выхино.24. На первый взгляд без ста грамм не разобраться. Но все просто. Слева приходит хорда от Выхино. Если двигаться по ней прямо, то попадешь на проспект Буденного (уходит направо в кадре), если свернуть направо, то попадешь на продолжение хорды, которая идет на север (внизу кадра). Сверху станция МЦК «Андроновка» и задел под будущее строительство магистрали вверху кадра.25.26.27. Уникальное время, пока дорога еще не открыта. Можно свободно гулять по трассе пешком.28.29. Вид на эту же развязку со стороны Перово.30. Большая товарная станция «Перово».31.32.33. Вид в сторону парка «Кусково». На этом участке хорда практически готова.34.35. Вид в сторону Выхино. Первая эстакада — это улицы Паперника и Юности, вторая, вдалеке — МКАД.36. Выходит, что в ближайшее время нас ждет открытие хорды от МКАД до Открытого шоссе. Для жителей Измайлово это будет долгожданным событием.