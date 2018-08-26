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Фотофакты

Северо-Восточная хорда. Текущее состояние дел

  •  © ic.pics.livejournal.com

Подробный рассказ о строительстве Северо-Восточной хорды (СВХ) — новой магистрали, которая свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток.

01. Так это место выглядело в 2016 году. Из-за строительства тоннеля под Щелковским шоссе по утрам образовывалась большая пробка на несколько километров.

  •  © ic.pics.livejournal.com
02. Стройка на время, метро тоннель навсегда. Работы закончены, пробки в этом месте больше нет. Теперь все стоят у перекрестка с Халтуринской улицей.
  •  © ic.pics.livejournal.com
03.
  •  © ic.pics.livejournal.com
04. Съезд с СВХ на Щелковское шоссе в сторону МКАД.
  •  © ic.pics.livejournal.com
05. Сверху вниз на фотографии проходит Щелковское шоссе, слева направо — СВХ. Налево — станция метро «Партизанская», направо — «Черкизовская».
  •  © ic.pics.livejournal.com
06. 2016 год. Сужение из-за строительства эстакад и тоннеля.
  •  © ic.pics.livejournal.com
07. 2018 год. С Щелковского шоссе открыты съезды на СВХ в обе стороны, на юг и на север.
  •  © ic.pics.livejournal.com
08. Вид в сторону Подбелки. Слева на фотографии станция МЦК «Локомотив».
  •  © ic.pics.livejournal.com
09.
  •  © ic.pics.livejournal.com
10. Дальше хорда сворачивается в компактный вариант. Скорее всего это связано из-за сложности освобождения земель под строительство, а также из-за прохождения парка «Лосиный Остров». Если внимательно посмотреть на фотографию, хорошо видно временную организацию движения, которое переводится на одну сторону.
  •  © ic.pics.livejournal.com
11. Это же место с другой стороны.
  •  © ic.pics.livejournal.com
12. Компактный вариант трассы выглядит так: движение с севера будет организовано по эстакаде, которая пока еще не открыта, а движение с юга будет проходить под эстакадой. Тем самым трасса займет почти в два раза меньше площади.
  •  © ic.pics.livejournal.com
13. Пока движение открыто до Мытищинского путепровода (до Открытого шоссе). Дальше идет стройка. Здесь хорошо видно две трассы, расположенные друг под другом.
  •  © ic.pics.livejournal.com
14. Открытое шоссе, вид в сторону Метрогородка. Эх, Метрогородок, родина моя )
  •  © ic.pics.livejournal.com
15. Строительство хорды в сторону Ярославского шоссе. Тут пока все в самом разгаре. Справа видна станция МЦК «Бульвар Рокоссовского».
  •  © ic.pics.livejournal.com
16. Будущие ответвления. Слева — промзоны Метрогородка.
  •  © ic.pics.livejournal.com
17.
  •  © ic.pics.livejournal.com
18. Ближе к Лосиноостровской улице. Здесь пока идет прокладка коммуникаций. Насколько я знаю, по участку до Ярославского шоссе пока идет проектирование и согласование проекта хорды.
  •  © ic.pics.livejournal.com
19. Посмотрим на хорду с другой стороны. Вид в сторону «Партизанской». Тут все давно открыто, не хватает только перехватывающей парковки у станции МЦК.
  •  © ic.pics.livejournal.com
20. Пересечение хорды с шоссе Энтузиастов. Здесь почти все эстакады уже открыты, кроме прямого проезда на юг по хорде и съезда с шоссе Энтузиастов.
  •  © ic.pics.livejournal.com
21. Понастроили!
  •  © ic.pics.livejournal.com
22. Вид от шоссе Энтузиастов на юг. Справа видна развязка с проспектом Буденного.
  •  © ic.pics.livejournal.com
23. В этом месте на всех схемах на хорде завязывается «узелок». Основной ход пойдет дальше на юг параллельно МЦК, а сама хорда резко уйдет на юго-восток до Выхино.
  •  © ic.pics.livejournal.com
24. На первый взгляд без ста грамм не разобраться. Но все просто. Слева приходит хорда от Выхино. Если двигаться по ней прямо, то попадешь на проспект Буденного (уходит направо в кадре), если свернуть направо, то попадешь на продолжение хорды, которая идет на север (внизу кадра). Сверху станция МЦК «Андроновка» и задел под будущее строительство магистрали вверху кадра.
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
27. Уникальное время, пока дорога еще не открыта. Можно свободно гулять по трассе пешком.
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
29. Вид на эту же развязку со стороны Перово.
  •  © ic.pics.livejournal.com
30. Большая товарная станция «Перово».
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
33. Вид в сторону парка «Кусково». На этом участке хорда практически готова.
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
35. Вид в сторону Выхино. Первая эстакада — это улицы Паперника и Юности, вторая, вдалеке — МКАД.
  •  © ic.pics.livejournal.com
36. Выходит, что в ближайшее время нас ждет открытие хорды от МКАД до Открытого шоссе. Для жителей Измайлово это будет долгожданным событием.
  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://chistoprudov.livejournal.com/209017.html

Москва, дороги
  • Нет аватара termometrix
    26.08.1823:27:43

    Полностью строительство планируется завершить к 2021 году.
       

    А обещали сдать к концу 2018 г.

    #1064255
  • Нет аватара Иван Кутузов
    27.08.1809:50:22

    Для автомобильного трафика оно, конечно, хорошо.

    Но вот про пешеходов совсем не думали: в Выхино спроектировали (и уже построили) отвратительно. Сделали всего один проход под этой новой дорогой и сделали его очень далеко от входов в метро — совсем не там, где люди всегда ходили. Теперь в час пик со стороны Вешняковской улицы толпа ломится в ближайший к проходу вход в метро (заметьте, это вход в метро с самой узкой лестницей с дурацким поворотом!!!) или должна делать крюк до более широкого входа. Что мешало сделать два прохода под дорогой или, пусть один, но по середине, между обоими входами в метро? Каждый раз, приезжая из северной части Люберец в Москву через Выхино, вспоминаю бессмертное от Черномырдина («Хотели как лучшее…») или Лаврова («ДБ»).

    Отредактировано: Иван Кутузов~09:53 27.08.18
    #1064306
  • Нет аватара Сергей40
    27.08.1810:31:26

    Уж очень хочется оставить едкий комментарий. С чего это вдруг за хорды взялись? Так и продолжали бы ездить кругами, бензина у нас много, а ума мало. Узнать бы кто вообще кругами дороги строить додумался. И самое главное, зачем продолжают дороги вокруг, а не по прямой строить?

    #1064312
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1810:56:59

      Узнать бы кто вообще кругами дороги строить додумался.
      Екатерина Великая, а что?
      зачем продолжают дороги вокруг, а не по прямой
      Если территория города имеет овальную форму, то его дорожная сеть будет состоять из расходящихся от центра радиальных магистралей и соединяющих их кольцевых дорог.

      Центральные участки строящихся Северо-Восточной и Северо-Западной хорд вместе образуют полукольцо, которое в перспективе тоже может превратиться в кольцо.    

      #1064318
      • Нет аватара Сергей40
        27.08.1811:34:07

        Планировка города сложившаяся в доинсдустриальную эпоху не может быть основанием для проектирования дорог кругами с существенными перепробегами и в новое время.

        #1064331
        • Нет аватара Solncevorot
          27.08.1812:14:56

          Хотелки Сергея, который не смог найти работу в своем округе Москвы, а вынужден ездить почему-то на машине через весь город не может быть основанием для

          #1064346
          • A_SEVER A_SEVER
            27.08.1812:30:11

            Хотелки Сергея, который не смог найти работу в своем округе Москвы
            Он из Волгограда.    

            #1064354
            • Нет аватара Solncevorot
              27.08.1812:50:50

                 , А переживает так, будто ему каждый день из Красногорска в Мытищи ездить нужно.

              Кстати, в Волгограде с планировкой города все хорошо?    

              #1064363
        • A_SEVER A_SEVER
          27.08.1812:29:25

          с существенными перепробегами
          К лишним перепробегам приводит нехватка удобных связей между радиальными трассами.

          В последнее время над решением этой проблемы активно работают.

          Что касается строительства только прямых дорог, то физически не возможно в историческом центре города обеспечить удобную развязку 13 радиальных трасс.

          Сносить исторические здания и прорубать новые трассы нельзя, строить тоннели для автодорог тоже нельзя — там уже построены тоннели метро в несколько ярусов.

          Т.ч. выход только один — строить удобные объезды центральной части города.

          #1064353
  • devorg devorg devorg devorg
    27.08.1810:48:18

    Повезло Москве с мэром.

    #1064314
    • Нет аватара Zzepp
      27.08.1812:00:25

      Повезло Москве с бюджетом…

      #1064342
      • Нет аватара Dance
        27.08.1812:26:29

        Повезло Москве со столичным статусом)))) Это стёб. Глупые у вас комментарии. Хотя если вы живёте не в России…

        #1064351
      • Нет аватара Solncevorot
        27.08.1812:28:04

        Еще бы. Со всей России и окрестностей съезжаются за богатой жизнью, вкалывают и тут же тратят заработанное, ну еще и жилье скупают подчистую в ипотеку на этапе котлована, а потом на Роллтонах сидят по 20 лет в надежде на светлое будущее. Конечно бюджет будет пухлым.

        Одно только плохо, что если такие переселенцы умудряются обзавестись хотя бы одним ребенком, то он уже, владелец наследной квартиры, имеет некислый шанс сыграть в популярную у москвичей-наследников игру «просрать всё».

        #1064352
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