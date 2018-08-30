Ховеркрафт закончил строительство второго СВП Нептун 23 для Ямала

Закончены ходовые испытания и приемка Российским речным регистром второго судна на воздушной подушке Нептун 23 стр. 17 для Ямала.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qN7UYpRMNx4

В ближайшее время СВП Нептун 23 стр. 15 и стр. 17 отправятся на место эксплуатации в г. Салехард.

Производство: ООО «Ховеркрафт», Ленинградская область, г. Подпорожье

Особенности: Класс речного регистра — *Р1.2/1.2СВП. Вместимость — 23 человека. Два дизельных двигателя, винты изменяемого шага, высота воздушной подушки 0,75 м, эксплуатационная (максимальная) скорость по воде 50(75) км/ч, по снегу — 60(100) км/ч. Возможно аварийное движение при отказе одного двигателя.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QAIlJtYkrzU