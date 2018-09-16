©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kEIufRp1y40

Никогда прежде главный самолёт дальней авиации —стратегический ракетоносец Ту-160, не приземлялся так близко от берегов США. В этот раз «Военная приёмка» расскажет об уникальном полёте знаменитых «белых лебедей» на Чукотку с первой в истории посадкой этих машин в аэропорту города Анадыря. Зрители увидят редкие кадры дозаправки Ту-160 в воздухе, и узнают, как в течение нескольких лет на главной базе Дальней авиации в Энгельсе проходила подготовка к этому сложному полёту. Кроме того, «Военная приёмка» побывает на Казанском авиационном заводе и покажет, как готовится к выпуску самолёт, который в американской прессе уже назвали «грозой авианосцев», Ту-22М3М. Вместе с Ту-160 и Ту-95 они составляют важную часть ядерной триады и закрывают от вероятного противника весь север и восток нашей страны. В этом выпуске зритель «Военной приёмки» узнает, каким образом российская армия обновляет воздушную составляющую нашего ядерного щита.