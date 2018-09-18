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Своими глазами

Первый летный ПД-14 уже почти готов. И нам его показали!

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

ПД-14 под порядковым номером 13 возвышается как статуя на постаменте, а чуть поодаль в процессе сборки двигатель с номером 14 — первый российский двигатель, который станет под крыло самолета, для которого и был создан: он поднимет в небо МС-21. Уже скоро этот двигатель уйдет на загородную испытательную станцию (о ней будет отдельный рассказ).

Но здесь всё строго. Нас сразу предупредили — фотографировать новейший двигатель нам не разрешат. Ни полностью, ни по частям. Возможно, такая секретность перебор, но в этих запретах чувствуется особое отношение на «Пермских моторах» к самому важному из того, что сейчас есть у них. И даже не только у них — этот двигатель самое важное, что есть в области турбореактивных двигателей у всей страны. Это не просто двигатель, это надежда на то, что наши высокие компетенции в этой области не будут утрачены, что мы не покинем элитный клуб государств (а их можно по пальцам пересчитать), обладающих такими технологиями.

Рядом в том же цеху идет сборка ПС-90А — и даже неспециалисту очевидно, что новый двигатель сильно отличается от него. В обвязке ПД-14 нет такого большого количества трубок — то, что раньше работало на гидравлических принципах, за счет давления керосина, давления масла, потоков жидкостей, в новом двигателе отдано электронике. Вместо хитросплетений трубок — аккуратные провода, от чего двигатель не выглядит так эффектно, как ПС-90А. Кажется, будто он гораздо проще. Но это впечатление обманчиво: на самом деле ПД-14 куда технологичнее своего соседа.

  • Хитросплетения трубок на ПС-90А. На ПД-14 такого нет.
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Еще одно отличие в том, что если ПС-90А собирается по бумажным чертежам, то ПД-14 уже полностью в цифре: сборщикам доступна не только подробная 3D модель двигателя, но и подробная инженерная спецификация. Вся технология по сборке того или иного узла подробно расписана и представлена в виде ролика, где отражена вся последовательность сборочных операций: «Взять болт, проверить маркировку, закрутить в это отверстие. Момент затяжки такой…»

Каждый из выпущенных до текущего момента двигателей ПД-14 предназначен для своего вида испытаний: на шум, на обрыв лопатки, на выброс загрязняющих веществ и т. д. — всего порядка 24 типов испытаний. Один двигатель проходит одно испытание, потом полностью перебирается и отправляется на следующее испытание. Два двигателя, 7-й и 12-й, были испытаны под крылом летающей лаборатории на базе Ил-76 в Жуковском.

Сейчас производство выходит на новый этап. Если раньше ПД-14 собирали под конкретный вид испытаний, то теперь начата сборка летных двигателей. По планам до конца года будет собрано три ПД-14 — два пойдут под крыло МС-21 и один резервный. В следующем году соберут еще два двигателя для летных испытаний, после чего (и конечно, после сертификации) — двигатель пойдет в серию.

А в заключение нам показали ротор компрессора высокого давления ПД-14. Фотографировать не разрешили, но чтобы вы понимали о чем речь, вот вам для сравнения фото ротора двигателя ПС-90А.

  • Ротор компрессора высокого давления ПС-90А
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Так вот, у ПД-14 ротор вдвое компактнее и имеет всего 8 ступеней против 13 у ПС-90А. Эта оптимизация достигнута за счет изменения геометрии лопаток.

Сложность, технологичность этого изделия ощущается буквально на ощупь, и здесь нет никакого преувеличения. Идеально гладкие поверхности лопаток без единого намека на какую либо шероховатость. Это даже сравнить не с чем! Ни один материал, к которому я прикасался ранее, не вызывает такого ощущения. Пальцы по отполированной поверхности лопаток скользят так, будто те смазаны маслом, настолько гладкая у них поверхность, но ощущения маслянистости нет. Идеально выверенный профиль, углы и изгибы. Осязательный восторг! И гордость. Гордость за страну, способную создать такое. Это тот случай, когда невероятную технологичность и сложность изделия ощущаешь буквально кончиками пальцев — на ощупь. Айфоны, айпады? Да бросьте! Вот где сгусток научной и инженерной мысли, в этом блестящем куске металла. Это то, что умеют делать лишь пять стран в мире, а на таком высоком уровне лишь три, и Россия в их числе!

Каждая лопатка проходит контроль в несколько этапов, при этом контроллер несет личную ответственность, ставя на лопатку свое именное клеймо — поэтому на каждом изделии с обратной стороны стоят своеобразные автографы.

Когда-то завод выжил лишь за счет того, что сумел из своих двигателей сделать наземные газотурбинные установки — авиационные двигатели оказались стране не нужны. Казалось, что время сложных, амбициозных и интересных задач ушло навсегда. Завод в прямом смысле спустили с небес на землю. И ПД-14 сегодня — это новый взлет для завода, новая высота. Но эта высота уже почти взята, а дальше… а дальше ПД-35. И здесь на заводе уже чувствуется легкое нетерпение и томительное ожидание новой сверхзадачи — ведь таких двигателей мы не делали никогда.

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пд-14, пермские моторы, ОДК
  • A_SEVER A_SEVER
    18.09.1817:15:54

    Блин, ты меня переплюнул — рассказ про ПД-14 без единой фотографии двигателя!    

    У меня стройка на «Северной верфи» хоть немного видна на заднем плане.

    #1070352
    • rvk rvk
      18.09.1817:41:03

      — Ты видишь суслика?

      — Нет.

      — И я не вижу. А он есть!

      Внимательный человек найдет даже два ПД-14 на первой фото ;)

      #1070360
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    18.09.1817:38:11

    без обид, уважаемый автор это новости, но репортаж с названием "Первый летный ПД-14 уже почти готов" я пять лет назад по телевизору видел   

    Отредактировано: Андрей Валерьев~17:51 18.09.18
    #1070357
    • rvk rvk
      18.09.1817:43:23

      Летный. Ключевое слово. То есть тот который станет под крыло МС-21. 5 лет назад не могло быть такой новости, так как собирать 14-й двигатель начали в начале сентября — а он по плану и есть первый летный, 13 до него предназначались для наземных испытаний и испытаний под крылом летной лаборатории.

      #1070361
  • Andzej O'KamRupi
    18.09.1817:38:18

    У меня кризис несопостовления.

    Печатаю в поске ПД-14 и выбираю картинки. Масса картинок с выстовок. И в «капоте» и без.

    В чем секретность?

    #1070358
    • rvk rvk
      18.09.1817:44:38

      В чем секретность?

      Если честно не знаю. Но подозреваю что на выставках с двигателя снимают вещи которые нельзя показывать.

      #1070365
    • CastedAway CastedAway
      18.09.1818:31:09

      Моё предложение, что всё гораздо проще. Дело не в «секретности». Ведь конечный продукт будет устанавливаться на гражданские самолёты. Просто сейчас когда продукт ещё в разработке и тестировании, зачем раскрывать лишние детали? Чтобы потом когда двигатель вышел на «работу», аналитики говорили, а вот на фото от 2018 года там было по-другому, или ещё что-то в этом роде. Люди работают, тестируют, улучшают. Им вся это слишком детализированный медийный шум не к чему. Лично я сторонник, очень дозированной информации на этапах проектирования и разработки. Будет изделие готово, будет интегрированной с самолётом, пойдет в серию, вот там и рассматривайте и фотографируйте сколько хотите    

      #1070381
      • Роман Исаков
        18.09.1819:26:08

        Согласен, мне думается, что тут больше не секретности, а трепетного отношения, как к дитю, чтобы вроде как не сглазили.

        #1070388
  • Комментарий удален
  • Нет аватара amk6606
    18.09.1818:06:09

    Вместо хитросплетений трубок — аккуратные провода, от чего двигатель не выглядит так эффектно, как ПС-90А. Кажется, будто он гораздо проще. Но это впечатление обманчиво: на самом деле ПД-14 куда технологичнее своего соседа.

    Тут некоторая терминологическая путаница. Слова «технологичный» и «высокотехнологичный» имеют совершенно разное значение. Технологичнее — значит проще в изготовлении, меньше получается брака.

    Имеется же в виду, думаю, что ПД-14 — продукт более высоких технологий, чем ПС-90А.

    И, собственно, именно благодаря высоким технологиям ПД-14 еще и более технологичный, то есть проще.

    (Что-то никак не пойму, как тут цитата оформляется)

    Отредактировано: amk6606~18:07 18.09.18
    #1070375
    • rvk rvk
      18.09.1818:16:57

      все-таки у слова «технологичный» не одно узкое значение. При употреблении его в сравнительном обороте, это слово и выступает в роли слова «высокотенологичный», то есть если мы что-то с чем-то сравниваем, мы имеем ввиду что одно их сравниваемых «более технологично», то есть «высоко технологично»… короче, написать в сравнительном обороте что что-то более высокотехнологично можно наверное, но это получается тавтология. Или тем более «куда высокотехнологичнее»…

      Короче, я как автор считаю что в данном случае так использовать это слово можно, а как инженер (по образованию) считаю что на некоторую возможно спорность такого оборота можно спокойно закрыть глаза

      #1070376
  • Роман Исаков
    18.09.1819:14:25

    Да, создание ПД-14 это целая веха, очень значимый продукт для страны. Дальше будет целая линейка моторов от ПД-7 до ПД-35. Где-то возьмут газогенератор целиком, где-то отмасштабируют, где-то возьмут последние наработки и технологические решения, но будут делать несколько моторов, чтобы закрыть основные потребности страны. Ещё недавно вспоминал про этот мотор, думал, что вот, новостей нет, неужели затык какой вышел. Но нет, делают лётные образцы, значит всё нормально.

    #1070387
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