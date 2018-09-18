Первый летный ПД-14 уже почти готов. И нам его показали!





© Роман Ковригин/Сделано у нас

ПД-14 под порядковым номером 13 возвышается как статуя на постаменте, а чуть поодаль в процессе сборки двигатель с номером 14 — первый российский двигатель, который станет под крыло самолета, для которого и был создан: он поднимет в небо МС-21. Уже скоро этот двигатель уйдет на загородную испытательную станцию (о ней будет отдельный рассказ).

Но здесь всё строго. Нас сразу предупредили — фотографировать новейший двигатель нам не разрешат. Ни полностью, ни по частям. Возможно, такая секретность перебор, но в этих запретах чувствуется особое отношение на «Пермских моторах» к самому важному из того, что сейчас есть у них. И даже не только у них — этот двигатель самое важное, что есть в области турбореактивных двигателей у всей страны. Это не просто двигатель, это надежда на то, что наши высокие компетенции в этой области не будут утрачены, что мы не покинем элитный клуб государств (а их можно по пальцам пересчитать), обладающих такими технологиями.

Рядом в том же цеху идет сборка ПС-90А — и даже неспециалисту очевидно, что новый двигатель сильно отличается от него. В обвязке ПД-14 нет такого большого количества трубок — то, что раньше работало на гидравлических принципах, за счет давления керосина, давления масла, потоков жидкостей, в новом двигателе отдано электронике. Вместо хитросплетений трубок — аккуратные провода, от чего двигатель не выглядит так эффектно, как ПС-90А. Кажется, будто он гораздо проще. Но это впечатление обманчиво: на самом деле ПД-14 куда технологичнее своего соседа.



Хитросплетения трубок на ПС-90А. На ПД-14 такого нет.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Еще одно отличие в том, что если ПС-90А собирается по бумажным чертежам, то ПД-14 уже полностью в цифре: сборщикам доступна не только подробная 3D модель двигателя, но и подробная инженерная спецификация. Вся технология по сборке того или иного узла подробно расписана и представлена в виде ролика, где отражена вся последовательность сборочных операций: «Взять болт, проверить маркировку, закрутить в это отверстие. Момент затяжки такой…»

Каждый из выпущенных до текущего момента двигателей ПД-14 предназначен для своего вида испытаний: на шум, на обрыв лопатки, на выброс загрязняющих веществ и т. д. — всего порядка 24 типов испытаний. Один двигатель проходит одно испытание, потом полностью перебирается и отправляется на следующее испытание. Два двигателя, 7-й и 12-й, были испытаны под крылом летающей лаборатории на базе Ил-76 в Жуковском.

Сейчас производство выходит на новый этап. Если раньше ПД-14 собирали под конкретный вид испытаний, то теперь начата сборка летных двигателей. По планам до конца года будет собрано три ПД-14 — два пойдут под крыло МС-21 и один резервный. В следующем году соберут еще два двигателя для летных испытаний, после чего (и конечно, после сертификации) — двигатель пойдет в серию.

А в заключение нам показали ротор компрессора высокого давления ПД-14. Фотографировать не разрешили, но чтобы вы понимали о чем речь, вот вам для сравнения фото ротора двигателя ПС-90А.



Ротор компрессора высокого давления ПС-90А

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Так вот, у ПД-14 ротор вдвое компактнее и имеет всего 8 ступеней против 13 у ПС-90А. Эта оптимизация достигнута за счет изменения геометрии лопаток.

Сложность, технологичность этого изделия ощущается буквально на ощупь, и здесь нет никакого преувеличения. Идеально гладкие поверхности лопаток без единого намека на какую либо шероховатость. Это даже сравнить не с чем! Ни один материал, к которому я прикасался ранее, не вызывает такого ощущения. Пальцы по отполированной поверхности лопаток скользят так, будто те смазаны маслом, настолько гладкая у них поверхность, но ощущения маслянистости нет. Идеально выверенный профиль, углы и изгибы. Осязательный восторг! И гордость. Гордость за страну, способную создать такое. Это тот случай, когда невероятную технологичность и сложность изделия ощущаешь буквально кончиками пальцев — на ощупь. Айфоны, айпады? Да бросьте! Вот где сгусток научной и инженерной мысли, в этом блестящем куске металла. Это то, что умеют делать лишь пять стран в мире, а на таком высоком уровне лишь три, и Россия в их числе!

Каждая лопатка проходит контроль в несколько этапов, при этом контроллер несет личную ответственность, ставя на лопатку свое именное клеймо — поэтому на каждом изделии с обратной стороны стоят своеобразные автографы.

Когда-то завод выжил лишь за счет того, что сумел из своих двигателей сделать наземные газотурбинные установки — авиационные двигатели оказались стране не нужны. Казалось, что время сложных, амбициозных и интересных задач ушло навсегда. Завод в прямом смысле спустили с небес на землю. И ПД-14 сегодня — это новый взлет для завода, новая высота. Но эта высота уже почти взята, а дальше… а дальше ПД-35. И здесь на заводе уже чувствуется легкое нетерпение и томительное ожидание новой сверхзадачи — ведь таких двигателей мы не делали никогда.