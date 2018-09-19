Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли на Урале новый производственный цех

Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест.

Второй завод совместного предприятия ВСМПО и корпорации Boeing будет специализировано на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787.

Поставка оборудования на предприятие будет продолжаться до конца 2019 г., в перспективе эти сроки могут быть продлены до 2022 г., в зависимости от производственной программы.

Корпорация планировала, что производство Ural Boeing Manufacturing до 2020 г. будет работать на двух площадках — в Верхней Салде (Свердловская область, там располагается первый завод UBM) и в особой экономической зоне «Титановая долина», а в 2020 г. будет полностью переведено в ОЭЗ.

Первый завод Ural Boeing Manufacturing был введен в строй в 2009 г. Предприятие производит титановые детали для американских самолетов.

ВСМПО-Ависма является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех».