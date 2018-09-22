Транспортная компания «АВТО-ФЛИТ» купила 30 новых седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку 30 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO московской транспортной компанией «Семерка» (ООО «Авто-Флит»).

Сделка заключена по программе «Лизинг от производителя», предполагающей выгодные условия для представителей среднего бизнеса. Поставку осуществил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Москве ООО «ИТС АвтоГрупп». Компания-лизингополучатель, специализирующаяся на транспортных автоперевозках, пользуется лизингом от производителя впервые.

Седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO, ставшие предметом лизинга, представляют собой автомобили нового модельного ряда. Они оснащены экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401л.с., комфортабельной кабиной Daimler со спальным местом, автоматической коробкой передач ZF Astronic, электропневматическим приводом тормозной системы (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR).