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Транспорт и логистика

Транспортная компания «АВТО-ФЛИТ» купила 30 новых седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO

  •  © kamaz.ru

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку 30 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO московской транспортной компанией «Семерка» (ООО «Авто-Флит»).

Сделка заключена по программе «Лизинг от производителя», предполагающей выгодные условия для представителей среднего бизнеса. Поставку осуществил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Москве ООО «ИТС АвтоГрупп». Компания-лизингополучатель, специализирующаяся на транспортных автоперевозках, пользуется лизингом от производителя впервые.

Седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO, ставшие предметом лизинга, представляют собой автомобили нового модельного ряда. Они оснащены экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401л.с., комфортабельной кабиной Daimler со спальным местом, автоматической коробкой передач ZF Astronic, электропневматическим приводом тормозной системы (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR).

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https://kamaz.ru/press/releases/kamazy_v_lizing_dlya_ooo_avto_flit/

КамАЗ, КАМАЗ-5490 NEO, Авто-Флит
  • Нет аватара Инженер2015
    22.09.1823:11:11

    Они оснащены экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5»)

    то cummins то daimler

    похоже камаз с новыми расзработками от ЯМЗ совсем ничего общего не хочет иметь…

    #1071488
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