В Свирьстрое завершилось строительство причала для круизных судов

В посёлке Свирьстрой (Ленинградская область) завершилось строительство причала для круизных судов. Новый причал палового типа на левом берегу Свири сможет обеспечить стоянку речных круизных судов всех существующих типов, включая четырёхпалубные. Инвестором строительства причала в Свирьстрое выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов.

Это уже второй новый причал для круизных судов, открытый в Ленинградской области — в конце прошлого года был открыт причал в Старой Ладоге . В настоящее время в Ленинградской области завершается строительство причала у крепости Орешек , а в октябре начнётся строительство причала в Киришах на реке Волхов.