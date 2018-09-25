Добавить статью
Судостроение и судоходство

В Свирьстрое завершилось строительство причала для круизных судов

В посёлке Свирьстрой (Ленинградская область) завершилось строительство причала для круизных судов. Новый причал палового типа на левом берегу Свири сможет обеспечить стоянку речных круизных судов всех существующих типов, включая четырёхпалубные. Инвестором строительства причала в Свирьстрое выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов.

Это уже второй новый причал для круизных судов, открытый в Ленинградской области — в конце прошлого года был открыт причал в Старой Ладоге. В настоящее время в Ленинградской области завершается строительство причала у крепости Орешек, а в октябре начнётся строительство причала в Киришах на реке Волхов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.lenobl.ru/news26206.html

Свирьстрой, Ленинградская область, причал, круизы
  • Нет аватара Вяхирь
    25.09.1816:54:35

    Целый туристический маршрут на Свири подготовлен, молодцы! А то такая река пропадала. Уникальная, между прочим, река, вытекающая из одного великого озера — Онежского — и впадающая в другое великое озеро — Ладожское! Туристический потенциал — гигантский!    

    Отредактировано: Вяхирь~16:58 25.09.18
    #1072211
    • Maksim Starostin
      25.09.1817:06:29

      Никуда река не пропадала, по ней всегда ходили теплоходы из СПб по Волго-Балтийской водной системе. Есть остановка в деревне Верхние Мандроги, где собрана старинная деревенская архитектура и работают мастера.

      Однако, непонятно, что будут делать туристы в этом Свирьстрое, тем более что обязательная остановка в В.Мандрогах совсем рядом.

      Вот причал в Орешке это дело. Правда теперь там туристов будет — не протолкнуться    

      #1072217
      • A_SEVER A_SEVER
        25.09.1817:32:13

        непонятно, что будут делать туристы в этом Свирьстрое
        Там поблизости есть 3 действующих монастыря, а в самом Свирьстрое есть Вепская ярмарка.

        #1072221
        • Maksim Starostin
          25.09.1818:06:04

          Если речь про Александро-Свирский, то он совсем не рядом, там километров 20 от Лодейного Поля. Еще есть какой-то-Оятский ;) но он ближе к Сясьстрою.

          Так что остается только ГЭС    

          Вот где богатая стоянка, это в Старой Ладоге, она у монастыря прямо, а в пешей доступности отреставрированная крепость. Были там 1 сентября.

          Отредактировано: Maksim Starostin~18:08 25.09.18
          #1072227
          • A_SEVER A_SEVER
            25.09.1818:15:49

            Если речь про Александро-Свирский
            Свято-Троицкий Александро-Свирский, Введено-Оятский и Покрово-Тервенический.
            он совсем не рядом, там километров 20

            Во все монастыри возят на автобусе.

            Часто делают так — теплоход останавливается в Лодейном поле, туристы садятся в автобусы и едут в монастырь, теплоход в это время идёт в Свирьстрой, где и забирает потом туристов.

            Или наоборот — в Свирьстрое высадка, а в Лодейном поле посадка.

            Отредактировано: A_SEVER~18:18 25.09.18
            #1072228
            • Maksim Starostin
              25.09.1818:29:40

              Точно, Введено-Оятский. Туда не успели, только указатель видели.

              Если на автобусе, тогда да.

              #1072231
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1817:24:22

      А то такая река пропадала
      Это не совсем так, вернее совсем не так.    

      На Свири для круизных судов есть 3 стоянки — Лодейное поле, Свирьстрой и туристический центр в Верхних Мандрогах.

      В Свирьстрое в качестве причала использовалась старая баржа, что не соответствовало требованиям круизных компаний, работающих с интуристами — им нужен стационарный причал.

      Теперь в Свирьстрой могут заходить любые круизные суда без всяких ограничений.

      #1072220
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,