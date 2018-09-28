На УАЗе ввели новую систему контроля качества, автоматически блокирующую конвейер



Фото: Пресс-служба УАЗа

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На главном конвейере УАЗа перемены. На предприятии усилили контроль качества внедорожников, внедрив новую систему SOK 2. Ее главная особенность — фиксация отклонения от стандартов в режиме онлайн. Также система анализирует, есть ли расхождения от принятых норм на всех этапах производства. Если несоответствия являются критическими, дальнейшее движение автомобиля по конвейеру блокируется.

Как уточнили в пресс-службе УАЗа, ранее на автозаводе информация об отклонениях от стандартов качества заносилась в систему на завершающем этапе производства — после того, как внедорожник проходил линию тестов.

— Внедрение новой системы — важный этап автоматизации нашего производства и улучшения качества продукции. Онлайн-мониторинг исключает возможность перехода продукции на следующий этап производства, если зафиксированы отклонения от норм. Автомобиль не покинет конвейер, пока не будут успешно пройдены все тесты и устранены все неисправности", — пояснил операционный директор УАЗа Руслан Горевой.

Всего на автозаводе действует около 60 контрольных точек. Инспекторы по качеству заносят информацию о несоответствиях в стационарные и мобильные терминалы, которые установлены на постах контроля в сварочном, окрасочном и сборочном производствах. В производстве сборки и сдачи автомобилей регистрируют дефекты шасси моторного отсека, электронных систем, регулировки колес, сборки панели приборов и кузовов. А в окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски.

Новая система позволяет не только определять несоответствия, но еще и собирать статистику, необходимую для оптимизации производства.

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