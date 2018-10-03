В Мордовии открыта новая теплица компании «Мир цветов»

2 октября состоялось открытие новой теплицы по выращиванию роз в п. Кадошкино. Объём инвестиций составил 650 млн рублей. В новом тепличном комплексе создано 55 рабочих мест.

Проект компании «Мир цветов» начал своё развитие в 2007 году. В регионе была создана новая отрасль сельского хозяйства — цветоводство. В настоящее время построено 5 теплиц, где выращивается 40 сортов роз на площади 15 гектаров. С введением в строй нового комплекса проектная урожайность составит 40 млн роз в год. В следующем году с выходом предприятия на проектную мощность его продукция займет 15 процентов рынка роз, выращенных в России.

Всего за 11 лет существования проекта в строительство и реконструкцию теплиц инвестировано более 2,5 млрд рублей. «Мир цветов» выращивает розы в Кадошкинском и Теньгушевском районе Мордовии. На трёх предприятиях работает 255 человек. Продукция реализуется в каждом втором регионе России, а также в Беларуси.

В 2016 и 2017 годах произведена реконструкция действующих комплексов и заменены саженцы в них, что позволило увеличить урожайность и улучшить качество роз. Предприятие имеет самый широкий ассортимент роз в стране. Ежедневный срез цветов здесь составляет более 100 тысяч в день.