В Хабаровск прибыла партия автобусов «Волгобас», работающих на газе

Пятнадцать новых автобусов марки «Волгобас» проехали парадом рядом с Хабаровским аэропортом.

Покупка данного транспорта обошлась городскому бюджету в 88 миллионов рублей. Теперь парк города составляет 77 единиц техники, работающей на газовом топливе, при том, что 23 из них принадлежат муниципалитету. Внутри автобусы оборудованы согласно всем стандартам — есть удобные сидения, информационное табло, специальное оборудование для маломобильных граждан.

В скором времени новые автобусы выйдут на линию маршрута № 1, заменяя таким образом старую технику.

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Машины вместимостью в 65 пассажиров также хорошо приспособлены для перевозки маломобильных групп населения: в салоне — специальные поручни, свободное пространство для размещения инвалидной коляски, спецкнопка для связи с водителем. В центре автобуса расположена выдвижная аппарель, которая может опускаться под различными углами до самого тротуара, что значительно облегчит посадку и выход из транспортного средства пассажирам, имеющим проблемы со здоровьем.

Еще ряд достоинств этих транспортных средств связан с видом топлива, на котором они работают. За счет использования сжатого метана «Волгобасы» весьма экологичны: газ полностью испаряется при попадании в атмосферу даже при низких температурах, не оставляя вредных продуктов горения. Метан нетоксичен и безопасен: в случае аварии не взрывается, смесь быстро рассеивается, не причиняя людям вреда. Также, отмечают механики, использование этого газа позволяет всей машинерии автобуса работать в щадящем режиме: отработанный метан не оставляет нагара на свечах, поршнях и клапанах.

Одно из наиглавнейших достоинств автобусов на газовом ходу — их экономичность. Экономия составляет порядка 500 тысяч рублей в год с одного автобуса.