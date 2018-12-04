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Транспорт и логистика

В Хабаровск прибыла партия автобусов «Волгобас», работающих на газе

  •  © khabarovskadm.ru

Пятнадцать новых автобусов марки «Волгобас» проехали парадом рядом с Хабаровским аэропортом.

Покупка данного транспорта обошлась городскому бюджету в 88 миллионов рублей. Теперь парк города составляет 77 единиц техники, работающей на газовом топливе, при том, что 23 из них принадлежат муниципалитету. Внутри автобусы оборудованы согласно всем стандартам — есть удобные сидения, информационное табло, специальное оборудование для маломобильных граждан.

В скором времени новые автобусы выйдут на линию маршрута № 1, заменяя таким образом старую технику.

  •  © khabarovskadm.ru

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  •  © khabarovskadm.ru

  •  © khabarovskadm.ru

  •  © khabarovskadm.ru

Машины вместимостью в 65 пассажиров также хорошо приспособлены для перевозки маломобильных групп населения: в салоне — специальные поручни, свободное пространство для размещения инвалидной коляски, спецкнопка для связи с водителем. В центре автобуса расположена выдвижная аппарель, которая может опускаться под различными углами до самого тротуара, что значительно облегчит посадку и выход из транспортного средства пассажирам, имеющим проблемы со здоровьем.

Еще ряд достоинств этих транспортных средств связан с видом топлива, на котором они работают. За счет использования сжатого метана «Волгобасы» весьма экологичны: газ полностью испаряется при попадании в атмосферу даже при низких температурах, не оставляя вредных продуктов горения. Метан нетоксичен и безопасен: в случае аварии не взрывается, смесь быстро рассеивается, не причиняя людям вреда. Также, отмечают механики, использование этого газа позволяет всей машинерии автобуса работать в щадящем режиме: отработанный метан не оставляет нагара на свечах, поршнях и клапанах.

Одно из наиглавнейших достоинств автобусов на газовом ходу — их экономичность. Экономия составляет порядка 500 тысяч рублей в год с одного автобуса.

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https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=778862

Хабаровский край, новые автобусы, Волгабас, общественный транспорт
  • 6
    CryNet CryNet
    04.12.1817:26:37

    Красавцы.

    #1090213
  • 5
    berkut berkut
    04.12.1820:17:45

    И опять надписи не на русском! Когда же это прекратится?

    Как же криво это звучит: «Волгобас»    

    Отредактировано: berkut~20:22 04.12.18
    #1090271
    • 2
      Human RS Human RS
      04.12.1821:03:07

      berkut

      И опять надписи не на русском! Когда же это прекратится?

      Как же криво это звучит: «Волгобас"

      Наверное звучит криво от того, что вы даже прочитать слово не смогли?

      #1090278
  • 10
    megajob megajob
    04.12.1821:16:48

    Вот приятно, больше и больше такого надо, сколько можно за фантики продавать газ за бугор и не иметь у себя массовых газоавто? Вот как можно больше надо авто на гаже, особенно вместо дизелей, автобусов и грузовиков у который выхлоп такой что сдохнуть можно (реально). Добывая столько газа — надо себя любить и у себя при своем газе массово внедрять и стимулировать использование газа, возможно даже акцизами (снижением на топливынй газ, а не увеличением на бензин).

    #1090281
  • 0
    Kolyda Kolyda
    04.12.1822:10:40

    Судя по первой фотографии машины поставили на маршрут «ЖД вокзал — ул. Серышева». Этот маршрут подразумевает подъем с Амурского бульвара на ул. Серышева или (в обратную сторону) на ул. Муравьева-Амурскую. Смогут ли низкопольные автобусы в зимний период преодолевать эти подъемы?

    #1090296
    • 0
      Вова-Н Вова-Н
      05.12.1809:35:49

      клиренс, что у обычных, что у низкопольных примерно одинаков. на низкопольных нет ступенек в дверях.

      так что на проходимость это не скажется

      Отредактировано: Вова-Н~09:52 05.12.18
      #1090369
  • 3
    Нет аватара termometrix
    05.12.1801:02:46

       

    #1090323
  • 2
    Andzej O'KamRupi
    05.12.1801:27:22

    Это что, тренажеры для скалолазания? Они их бухие проектировали? Низкопольные когда низкий пол во весь пролет автобуса, а не только накопительная площадка.

    Расстроили…

    #1090328
    • 9
      Нет аватара brat_po_razumu
      05.12.1804:34:01

      Низкопольные когда низкий пол во весь пролет автобуса

      Совершенно нет.

      Городские автобусы бывают низкопольными, полунизкопольными и высокопольными. У всех — свои плюсы и минусы. Технические крайности — удобство входить и удобство ехать. Или — или.

      Низкопольный — удобнее входить-выходить, но тесно ехать, крайне мало места для пассажиров, поскольку колеса — в салоне, людям тесно стоять. Высокопольный — гораздо просторнее в салоне, удобнее ехать, но — тормозится процесс входа-выхода.

      Поэтому в мире и существует промежуточный вариант, полунизкопольный автобус: входить-выходить — удобно, в салоне — просторнее.

      Полунизкопольный немецкий MAN Lion’s City LE А78:

      •  © russian-bus.ru

      это для примера — полунизкопольники многие компании производят.

      Отредактировано: brat_po_razumu~04:45 05.12.18
      #1090331
      • 0
        alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
        05.12.1814:17:18

        Человек имел ввиду то, что полунизкопольник выдаётся за низкопольник.

        Причём при такой компоновке (без задней двери) высокий пол в задней части салона — это плюс, а не минус. Потому как если бы была задняя дверь и низкий пол к ней — вряд-ли бы смогли запихнуть 5 сиденьев на насест в торце.

        #1090449
        • 0
          Нет аватара brat_po_razumu
          05.12.1820:19:23

          выдаётся

          КЕМ выдается??? В статье ничего подобного нет — это товарищ сам выдумал, и сам же от своей выдумки расстроился. Непонятно, почему расстроился, чем его расстроили автобусы, в которые удобно входить (вход — низкий) и в которых удобно ехать (внутри самолна — много места) — но главное, что от своей же собственной выдумки расстроился.

          #1090551
          • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
            06.12.1811:20:35

            КЕМ выдается??? В статье ничего подобного нет

            Перейдите по ссылке на оригинал статьи, размещённый на сайте администрации города — там чётко написано «низкой пол», а не «низкий пол в передней части салона» или «частично низкий пол».

            #1090701
            • Нет аватара brat_po_razumu
              06.12.1812:03:07

              Безусловно, в полунизкопольном автобусе — ЕСТЬ низкий пол. Я это разъяснил выше. С картинаками.

              В обсуждаемой статье — о высоте пола вообще ничего не сказано, а если пройти по ссылке, то там — да, указано, что в автобусе есть низкий пол.

              В чем проблемы, уважаемый?

              Читаем по ссылке:

              В числе позитивных характеристик — просторный салон, удобные кресла, низкий пол, автоинформатор, электронная информационная система, климат-контроль, система наблюдения из трех видеокамер, кондиционер.

              Однозначно написано, что в автобусе есть И просторный салон, И низкий пол. Все ясно написано — ужели нет?

              А И просторный салон, И низкий пол — это именно полунизкопольные автобусы. Именно о них написано. Потому как в полностью низкопольных — пол-то низкий, но просторными — они ну никак не являются, бо значительная часть салона занята выпирающими в салон колесами, людям негде стоять-сидеть, отнюдь не просторно людям — их место в салоне занимают колеса.

              В чем проблемы, товарищ? Почему расстройство?

              Отредактировано: brat_po_razumu~12:03 06.12.18
              #1090712
              • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
                06.12.1812:17:48

                В чем проблемы, уважаемый?

                Проблема в том, что администрация города выдаёт одно (полунизкопольник) за другое (полностью низкий пол). Причём непонятно зачем, ибо, как я уже писал выше, при таком количестве дверей высокий пол в задней части — скорее плюс чем минус (так как позволяет разместить больше сидений).

                людям негде стоять-сидеть, отнюдь не просторно людям — их место в салоне занимают колеса

                Если на всех колёсных арках стоят сиденья, то колёса не занимают место людей в салоне. Ибо люди сидят над этими колёсами.

                #1090715
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  06.12.1812:33:29

                  Проблема в том, что администрация города выдаёт одно (полунизкопольник) за другое (полностью низкий пол).

                  Да ты что! Нет — администрация города этого не делает. Ничего подобного в тексте нет — ты это выдумал. Прошу подтвердить это заявления цитатами из заявлений администрации города.

                  Да и с какой стати администрации города выдавать прекрасные вместительные автобусы — за автобусы гораздо менее вместительные.

                  колёса не занимают место людей в салоне. Ибо люди сидят над этими колёсами.

                  Да — ничего не занимают! Можно запрыгнуть наверх! Scania OmniLink:

                  •  © kolesa.ru

                  Отредактировано: brat_po_razumu~12:52 06.12.18
                  #1090719
                  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
                    06.12.1813:07:16

                    цитатами из заявлений администрации города

                    В посте ссылка на новость, размещённую на официальном сайте администрации города Хабаровск — www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=778862

                    Поскольку новость размещена на официальном сайте администрации города — это и есть заявление одного из подразделений администрации города. Ибо пресс-служба, которая и отвечает за информацию на сайте (об этом же, кстати, русским языком написано в подвале сайта) — есть подразделение администрации.

                    Да — ничего не занимают! Можно запрыгнуть наверх! Scania OmniLink

                    И что мне ваша Скания? В российском ЛиАЗе почему-то на колёсных арках вполне себе стоят сиденья.

                    •  © yarkamp.ru

                    •  © fotobus.msk.ru

                    •  © fotobus.msk.ru

                    Причём в случае с ЛиАЗом заказчик сам выбирает, ставить ли ему на передние колёсные арки сиденья, или не ставить. Возможность-то такая есть и некоторые заказчики используют её по полной.

                    Отредактировано: alex-in-lj.livejournal.com~13:08 06.12.18
                    #1090727
                    • Нет аватара brat_po_razumu
                      06.12.1813:34:23

                      В посте ссылка на новость, размещённую на официальном сайте администрации города Хабаровск — www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=778862

                      Совершенно верно — и что там сказано, ась? Я уже процитировал.

                      Так что не надо лгать — там ясно сказано про купленные автобусы, что они с просторным салоном и низким полом. В чем проблемы?

                      В российском ЛиАЗе почему-то на колёсных арках вполне себе стоят сиденья.

                      Совершенно верно — в салоне низкопольного автобуса можно сделать дополнительные ступени — как на твоем снимке — и забираться по ним вверх.

                      Это — обязательно. В низкопольном автобусе колесные арки ОБЯЗАТЕЛЬНО в салоне, отнимая место у пассажиров, у низкопольников — ускорен вход-выход, но меньше места в салоне, дополнительные ступеньки — или просто потерянные площадь-объем салона. Только почему-то у ряда товарищей дополнительные степеньки в автобусе вызывают истерию! Карабкаться по этим ступенькам как скалолазам надо — заявляют эти товарищи! Разочарованы они — ступеньки!

                      Отредактировано: brat_po_razumu~13:35 06.12.18
                      #1090738
                      • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
                        06.12.1813:43:46

                        В чем проблемы?

                        В недосказанности, из-за которой информация воспринимается как враньё.

                        Что видит простой человек в этой новости? Он видит в тексте фразу «низкий пол», затем — смотрит на фото и видит ступеньки в середине салона и высокий пол в задней части. И делает простой вывод — администрация врёт. И первыми такой вывод сделают активисты, недовольные нынешней администрацией города.

                        Если бы пресс-служба написала «низкий пол в передней части салона» — это соответствовало бы фотографии.

                        #1090740
  • 7
    Нет аватара Челябинский
    05.12.1808:16:28

    Ребят, кто-нибудь скажет почему Volgabus (ещё и на лат.) — на него спрос за кардоном миллионный или тупой маркетинг??? Почему всю на транслите или на английском??? Мне лично надоело — для меня это удешевляет созданную в РФ продукцию.

    Что бы случилось ели бы автобус назвали Ястреб или Волжанин или прочее — это был бы стрём?

    Отредактировано: Челябинский~08:16 05.12.18
    #1090354
    • -3
      Анатолий Проскурня Анатолий Проскурня
      05.12.1814:08:33

      Откройте собственное производство автобусов и называйте как хотите.

      #1090438
    • 0
      alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      05.12.1814:13:43

      почему Volgabus

      Почему всю на транслите или на английском?

      Первая и самая главная причина — такова воля владельца/учредителя компании.

      Вам же никто не мешает создать свою компанию и назвать её как угодно. Вот и тут — как владелец захотел — так и назвал.

      ели бы автобус назвали Ястреб или Волжанин

      Так они изначально и выпускали автобусы под брендом «Волжанин». Затем, в маркетинговых целях, от этого бренда ушли.

      Причина проста — в случае с новым производителем англоязычное наименование лучше воспринимается большинством населения (тем самым большинством, которое до сих пор живёт устаревшим понятием, что свой производитель всегда делает плохо, а иномарка — всегда качественно).

      Это у ЛиАЗа и ГАЗа за плечами — десятилетия истории бренда, а у Волгабаса такого не было. Ну и плюс желание выйти на рынки других стран, где англоязычный бренд легче воспринимается.

      #1090445
    • -1
      Нет аватара brat_po_razumu
      05.12.1820:41:00

      на английском

      ???

      Товарищ — где тут английский язык??? Омнибус — это латынь. Авто — тоже латынь. Слова Волга — финского происхождения (марийского).

      Ястреб или Волжанин

      ???

      А чем слова РУССКОГО языка финского происхождения — лучше слов русского языка латинского происхождения? Или слов неизвестного, спорного происхождения, поскольку происхождение слова ястреб не установлено — то ли от древнегреческого слова, то ли от древнеиндийского, неизвестно.

      Отредактировано: brat_po_razumu~20:41 05.12.18
      #1090558
  • 3
    Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
    05.12.1818:40:09

    Причина проста — в случае с новым производителем англоязычное наименование лучше воспринимается большинством населения (тем самым большинством, которое до сих пор живёт устаревшим понятием, что свой производитель всегда делает плохо, а иномарка — всегда качественно).

    Достаточно примитивное объяснение.

    Вопрос совсем резонный.

    Название звучит глупо.

    #1090526
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