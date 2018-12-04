В Хабаровск прибыла партия автобусов «Волгобас», работающих на газе
Пятнадцать новых автобусов марки «Волгобас» проехали парадом рядом с Хабаровским аэропортом.
Покупка данного транспорта обошлась городскому бюджету в 88 миллионов рублей. Теперь парк города составляет 77 единиц техники, работающей на газовом топливе, при том, что 23 из них принадлежат муниципалитету. Внутри автобусы оборудованы согласно всем стандартам — есть удобные сидения, информационное табло, специальное оборудование для маломобильных граждан.
В скором времени новые автобусы выйдут на линию маршрута № 1, заменяя таким образом старую технику.
\
Машины вместимостью в 65 пассажиров также хорошо приспособлены для перевозки маломобильных групп населения: в салоне — специальные поручни, свободное пространство для размещения инвалидной коляски, спецкнопка для связи с водителем. В центре автобуса расположена выдвижная аппарель, которая может опускаться под различными углами до самого тротуара, что значительно облегчит посадку и выход из транспортного средства пассажирам, имеющим проблемы со здоровьем.
Еще ряд достоинств этих транспортных средств связан с видом топлива, на котором они работают. За счет использования сжатого метана «Волгобасы» весьма экологичны: газ полностью испаряется при попадании в атмосферу даже при низких температурах, не оставляя вредных продуктов горения. Метан нетоксичен и безопасен: в случае аварии не взрывается, смесь быстро рассеивается, не причиняя людям вреда. Также, отмечают механики, использование этого газа позволяет всей машинерии автобуса работать в щадящем режиме: отработанный метан не оставляет нагара на свечах, поршнях и клапанах.
Одно из наиглавнейших достоинств автобусов на газовом ходу — их экономичность. Экономия составляет порядка 500 тысяч рублей в год с одного автобуса.
04.12.1817:26:37
04.12.1820:17:45
04.12.1821:03:07
04.12.1821:16:48
04.12.1822:10:40
05.12.1809:35:49
05.12.1801:02:46
05.12.1801:27:22
05.12.1804:34:01
05.12.1814:17:18
05.12.1820:19:23
06.12.1811:20:35
06.12.1812:03:07
06.12.1812:17:48
06.12.1812:33:29
06.12.1813:07:16
06.12.1813:34:23
06.12.1813:43:46
05.12.1808:16:28
05.12.1814:08:33
05.12.1814:13:43
05.12.1820:41:00
05.12.1818:40:09