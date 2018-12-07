Курский завод «Совтест АТЕ» запустил 2-ю очередь производства электронного оборудования



завод «Датчики и системы»

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7 декабря в Курске запустили вторую очередь завода «Датчики и системы» компании «Совтест АТЕ». Инвестиции в механообрабатывающее производство составляют 130 млн рублей, из них более 60 млн рублей — собственные средства.

Запущены два корпуса для полнофункционального производства корпусных деталей изделий из листового металла, в том числе участок порошковой окраски.

Проект дает возможность организовать на единой промышленной площадке производство полного цикла, участвовать в реализации проекта «Благоустройство и городская среда», отказаться от импорта этой продукции, снизить затраты, а также повысить эффективность производства.

Первая очередь завода по производству МЭМС-датчиком, систем безопасности и мониторинга, а также тестового и технологического оборудования запущена в феврале 2018 года. Запуск третьей очереди завода, где будет располагаться производство датчиков на основе микроэлектромеханических систем. намечен на 2019 год.

ООО «Совтест АТЕ» выпускает тестовое и технологическое оборудование. Продукция поставляется на многие предприятия России и СНГ. С 2005 года курский завод выпускает тестовую и технологическую продукцию собственной разработки.

Предприятие разрабатывает и внедряет на заводе информационные системы управления производством, основанные на концепции «Индустрия 4.0».

Уже много лет завод сотрудничает с такими крупными поставщиками как Росатом, Алмаз-Антей, концерн «Калашников» и другими. Электронные датчики, выпускающие предприятием, устанавливаются в самолетах для определения параметра полета.

Доля «Совтест АТЕ» на рынке российских производителей электроники составляет около 10%. Это 3-я позиция в рейтинге из почти 80 российских предприятий этой сферы. На сегодня на предприятии работает 200 человек.

Малое предприятие «Совтест АТЕ» реализует инвестиционный проект по строительству завода с 2015 года. Завод состоит из семи корпусов.

В настоящее время под торговой маркой «Sovtest» производится 12 наименований оборудования.

Планируется расширить номенклатуру товарной продукции изделиями микроэлектромеханических систем. В настоящее время рынок этих продуктов в России пока небольшой, но спрос на них постоянно растет. Более того, специалисты считают, что на сегодняшний день это самый быстрорастущий сектор рынка и за рубежом, и у нас.

Благодаря уникальному сочетанию малых габаритов и низкому энергопотреблению, универсальности применения и относительно небольшой цене МЭМС сегодня завоевывают новые сферы применения во многих отраслях промышленности, в том числе оборонной и аэрокосмической. В медицине также используют МЭМС для круглосуточного мониторинга состояния здоровья, микро- и нанопомпах, которые могут вживляться в тело человека и в зависимости от сигнала, полученного через сеть Wi-Fi, подавать пациенту необходимую дозу лекарств. .

В реализации проектов «Совтест АТЕ» помогает Минпромторг. Предприятие получило льготный заем в размере 22 млн рублей из Фонда развития промышленности.